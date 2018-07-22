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Шедевры итальянского кино покажут в музее AZ
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Шедевры итальянского кино покажут в музее AZ 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Кинолекторий пройдет с 25 июля по 6 сентября.
В музее AZ с 25 июля по 6 сентября пройдет кинолекторий по классике итальянского кинематографа. Историки кино и критики Андрей Плахов, Лев Карахан и Андрей Шемякин покажут фильмы, вошедшие в золотой фонд мирового кино, и прочитают лекции.
Кинолекторий ставит своей целью напомнить посетителям музея о знаменитой эпохе итальянского кино, которую называют «пост-неореализмом» или «вторым итальянским ренессансом». Фильмы этого периода признаны вершинами культуры XX века.
В рамках кинолектория покажут фильмы оскароносных итальянских режиссеров: Фредерико Феллини, Бернардо Бертолуччи, Франко Дзиффирелли и других.
Кинолекторий откроет картина Фредерико Феллини «Сладкая жизнь», премьера которой состоялась в 1960 году. Фильм, главную роль в котором исполнил знаменитый итальянский актер Марчелло Мастроянни, считается вершиной мастерства режиссера. Картина получила «Золотую пальмовую ветвь» и премию «Оскар» за дизайн костюмов.
Лекторий завершит фильм-драма Лукино Висконти «Людвиг». Сюжет рассказывает о жизни короля Баварии Людвига Второго, который был одержим любовью к музыке Вагнера. Людвиг — романтик, борющийся с суровой реальностью, противостоящий обществу, которое навязывает ему правила поведения монарха и человека вообще. В главных ролях снимались Хельмут Бергер и Роми Шнайдер.
Также на кинофестивале пройдет показ таких шедевров мирового кино, как фильм «Брат Солнце, сестра Луна» режиссера Франко Дзеффирелли, «Казанова» Фредерико Феллини, «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони. С полным списком лент и датами показа можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.
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