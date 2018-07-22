Шедевры итальянского кино покажут в музее AZ

Кинолекторий пройдет с 25 июля по 6 сентября.

Лев Карахан и В музее AZ с 25 июля по 6 сентября пройдет кинолекторий по классике итальянского кинематографа. Историки кино и критики Андрей Плахов Андрей Шемякин покажут фильмы, вошедшие в золотой фонд мирового кино, и прочитают лекции.

Кинолекторий ставит своей целью напомнить посетителям музея о знаменитой эпохе итальянского кино, которую называют «пост-неореализмом» или «вторым итальянским ренессансом». Фильмы этого периода признаны вершинами культуры XX века.

В рамках кинолектория покажут фильмы оскароносных итальянских режиссеров: Фредерико Феллини, Бернардо Бертолуччи , Франко Дзиффирелли и других.

Кинолекторий откроет картина Фредерико Феллини «Сладкая жизнь», премьера которой состоялась в 1960 году. Фильм, главную роль в котором исполнил знаменитый итальянский актер Марчелло Мастроянни , считается вершиной мастерства режиссера. Картина получила «Золотую пальмовую ветвь» и премию «Оскар» за дизайн костюмов.

Роми Шнайдер. Лекторий завершит фильм-драма Лукино Висконти «Людвиг». Сюжет рассказывает о жизни короля Баварии Людвига Второго, который был одержим любовью к музыке Вагнера. Людвиг — романтик, борющийся с суровой реальностью, противостоящий обществу, которое навязывает ему правила поведения монарха и человека вообще. В главных ролях снимались Хельмут Бергер