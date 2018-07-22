10 худших фильмов, которые не стоит смотреть

Не знаете, как снять плохое кино? Загляните в списки лауреатов «Золотой малины», «Золотой индюшки» или просмотрите антирейтинги IMDB. «Киноафиша» собрала зарубежные и отечественные картины, режиссеры которых сделали все возможное, чтобы их ленты стали лучшими их худших.

Впрочем, если вы устали от хорошего кино и жаждете треша, наша подборка придется вам по вкусу. Предупреждаем: во время просмотра вы можете уснуть либо выключить проектор.

Такие разные близнецы

Худшая комедия с участием Адама Сэндлера «Такие разные близнецы» рассказывает о работнике рекламного агентства Джеке и его взбалмошной сестре-близняшке Джилл (в оригинале лента называется «Jack & Jill»). Даже присутствие Аль Пачино и Джонни Деппа не спасли фильм от провала.

Критики не скупились в негативных оценках, ведь комедия по определению должна быть смешной! Другие обвиняли режиссера в том, что он не привнес в фильм ничего авторского, а лишь переработал ранние гэги Сэндлера и напичкал ленту рекламой. Картина поставила абсолютный рекорд, получив 10 (!) премий «Золотая малина». Наверняка «Джек и Джилл» станет худшим фильмом десятилетия.

Джильи

В 1992 году режиссер Мартин Брест покорил Голливуд картиной «Запах женщины» с Аль Пачино в главной роли. Но спустя 11 лет постановщик выдал несуразную банальщину, в которой засветился Аль Пачино впридачу с Кристофером Уокеном . Медиа активно следили за производством романтической комедии «Джильи», так как актеры Дженнифер Лопес Бен Аффлек в то время встречались. Как только лента вышла в прокат, посыпались негативные отклики киножурналистов. Слабый сценарий и халтура актеров, отсутствие юмора в так называемой «комедии» принесли картине 6 премий «Золотая малина».

План 9 из открытого Космоса

Фантастическую ленту Эдварда Вуда-младшего «План 9 из открытого космоса» традиционно включают в любые антирейтинги. История следующая: инопланетяне хотят спасти Вселенную от глупых землян, которые могут нечаянно взорвать Солнце. Правительство собирается противостоять пришельцам, но те высаживаются на Земле и оживляют мертвецов.

Картину не раз пародировали в других фантастических лентах, а также упоминали в сериале «Секретные материалы». Антишедевр критиковали за глупый сюжет, театральность, непонятные декорации. Лента получила «Золотую индюшку» в номинации «худший фильм всех времен».

Изгоняющий дьявола 2: Еретик

Сиквел оригинального «Экзорциста» оказался настолько неудачным, что попал в списки худших кинолент в истории. Уильям Фридкин , постановщик ставшего культовым «Изгоняющего дьявола», пришел в негодование от творения Джона Бурмена

Фридкин назвал ленту «Изгоняющий дьявола 2: Еретик» самым худшим фильмом в истории. К собственному неудовольствию Фридкин заявил, что сиквел снижает значимость оригинальной картины.

Позже режиссер констатировал: «Эта лента была создана сумасшедшим разумом». Музыка Эннио Морриконе не вписалась в проект с неудачными спецэффектами, слабым сюжетом и неубедительной игрой актеров.

Кавказская пленница

Ремейк режиссера Максима Воронкова практически покадрово воспроизводит оригинальный фильм 1966 года с небольшими отличиями в сюжете.

В рецензии на картину «Кавказская пленница» Антон Долин честно признался: просмотр полутарочасовой ленты оказался «опытом не на шутку мучительным». Досталось неудачно скопированным шуткам, неумело спародированным героям, плохой аранжировке песен. Критики сошлись во мнении, что «Кавказская пленница» — бездарный и никому не нужный ремейк советского хита.

Поле битвы: Земля

Лента рассказывает о порабощении человечества инопланетными существами псайклами, жадном главе безопасности Терле (Траволта) и парне Джонни ( Барри Пеппер ), возглавившем сопротивление. В копилке картины оказалось 9 (!) наград «Золотая малина».

Большая ржака

Скучающие в провинции работники телевидения, жаждущие денег и славы, запускают реалити-шоу «Золото России». Жители маленького городка пускаются в самые изощренные приключения ради мифического золота Колчака. Чего-чего, а такого «шедевра» от сценариста «Ширли-мырли» Виталия Москаленко никто не ожидал.

Цветок дьявола

Режиссер Екатерина Гроховская, очевидно, хотела создать нечто вроде отечественных «Сумерек», о чем свидетельствуют постеры к картине в стилистике небезызвестной вампирской саги.

Но у Гроховской получилось плохое и безвкусное кино с алогичным сюжетом, неправдоподобными декорациями, актерским кривлянием и упором на эротику.

В «Цветке дьявола» чудовищно и ущербно абсолютно все», — пришел к выводу критик Дмитрий Дабб. Лента провалилась в прокате, но частенько всплывает в списках самых худших российских картин.

Один в темноте

Наш список был бы неполным без упоминания немецкого режиссера Уве Болла, «худшего постановщика в истории кинематографа». Болл экранизировал компьютерные игры «Постал», «Во имя короля», «Бладрейн», «Фар Край». Многие фильмы режиссера частенько попадали в антирейтинги IMDB. Триллер «Один в темноте» с Кристианом Слейтером в главной роли — яркий пример «шедевра» от Уве Болла. Критики отметили в картине слабую связь с оригинальной видеоигрой, сюжетные ямы, неправдоподобность и низкое качество спецэффектов. Если хотите научиться кинохалтуре — вам к Уве Боллу.

Птицекалипсис 2: Воскрешение

Американский режиссер Джеймс Нгуен никак очень любит «Птиц» Хичкока, либо попросту неравнодушен к пернатым. Иначе как объяснить его любовь к нападениям на людей птиц-убийц?

По сюжету «Птицекалипсис 2: Воскрешение» во время съемок голливудской романтической комедии начинается кислотный дождь, просыпаются зомби, из пещер выходят древние люди, а птицы начинают атаковать и убивать жителей Лос-Анджелеса. «Птицекалипсис 2», как и его предшественник, попал в антирейтинги благодаря слабому сценарию, ужасной игре актеров и дешевым спецэффектам.

В плохом кино разбиралась Екатерина Радюк