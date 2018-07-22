Фото: Том Харди и Риз Ахмед представили «Венома» на Comic-Con

Риз Ахмед. В рамках Comic-Con 2018 в Сан-Диего студия Sony организовала панель грядущего супергеройского блокбастера «Веном», гостями которой стали звезды фильма — Том Харди

Том Харди в ходе общения с прессой рассказал, что согласился на роль Венома, поскольку хотел сняться в фильме, который может посмотреть его сын. «Мой сын — большой поклонник Венома», рассказал актер. «Я хотел сняться в чем-то, что мой сын сможет посмотреть», продолжил Харди, отмечая, что зачастую его роли в фильмах отличаются особой жестокостью и агрессией. «Поэтому в этом фильме я просто откусываю людям головы», заключил он с юмором.

Понаблюдать за тем, как Том Харди откусывает людям головы, можно будет с 4 октября 2018, когда «Веном» стартует в кинотеатрах.

попкорнnews