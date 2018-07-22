Жанр: ужасы, триллер, детектив
Год: 2018
Страна: США Режиссер: Корин Харди
Сценарий: Гари Доберман, Джеймс Ван
Оператор: Максим Александр
Кто снимался в фильме «Проклятие монахини»: Шарлотта Хоуп, Таисса Фармига, Бонни Ааронс, Демиан Бишир, Джонатан Койн, Лили Бордан, Марк Стегер, Ингрид Бису, Аугуст Матуро, Сандра Роско Сюжет фильма «Проклятие монахини» 1952 год. В находящемся в удалении от цивилизации румынском монастыре молодая монахиня сводит счеты с жизнью. Для расследования этого печального происшествия из Ватикана едет священник по имени Берк с неоднозначным прошлым. Его сопровождает молодая послушница, сестра Ирэн, готовая в ближайшее время дать невозвратные обеты и принять постриг. Рискуя своей верой, собственными жизнями, а также своими душами, гости из Ватикана сталкиваются с демоном, вселившимся в одну из монахинь. Интересные факты о фильме «Проклятие монахини»:
Выяснив по результатам рецензий и опросов зрителей фильма «Заклятие 2», что публике понравился персонаж монахини, кинобоссами было принято решение снять отдельную историю о ней. Это третье появление Валака — демона, который вселился в монахиню — после фильмов «Заклятие 2» и «Проклятие Аннабель: Зарождение зла». Монахиню-дьяволицу снова сыграла Бонни Ааронс. Впервые она сыграла этого персонажа в «Заклятии 2».
Трейлер фильма «Проклятие монахини»:
Кадры из фильма «Проклятие монахини»:
Кадр из фильма «Проклятие монахини»
Кадр из фильма «Проклятие монахини»
Кадр из фильма «Проклятие монахини»
Кадр из фильма «Проклятие монахини»
Кадр из фильма «Проклятие монахини»