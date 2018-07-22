Ещё
«Проклятие монахини»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Клуб миллиардеров
Биография, Триллер, Драма
Купить билет

«Проклятие монахини» 

Teleprogramma.pro 15 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: ужасы, триллер, детектив
Год: 2018
Страна: США  Режиссер: Корин Харди
Сценарий: Гари Доберман, Джеймс Ван
Оператор: Максим Александр
Кто снимался в фильме «Проклятие монахини»: Шарлотта Хоуп, Таисса Фармига, Бонни Ааронс, Демиан Бишир, Джонатан Койн, Лили Бордан, Марк Стегер, Ингрид Бису, Аугуст Матуро, Сандра Роско Сюжет фильма «Проклятие монахини» 1952 год. В находящемся в удалении от цивилизации румынском монастыре молодая монахиня сводит счеты с жизнью. Для расследования этого печального происшествия из Ватикана едет священник по имени Берк с неоднозначным прошлым. Его сопровождает молодая послушница, сестра Ирэн, готовая в ближайшее время дать невозвратные обеты и принять постриг. Рискуя своей верой, собственными жизнями, а также своими душами, гости из Ватикана сталкиваются с демоном, вселившимся в одну из монахинь. Интересные факты о фильме «Проклятие монахини»:
Выяснив по результатам рецензий и опросов зрителей фильма «Заклятие 2», что публике понравился персонаж монахини, кинобоссами было принято решение снять отдельную историю о ней. Это третье появление Валака — демона, который вселился в монахиню — после фильмов «Заклятие 2» и «Проклятие Аннабель: Зарождение зла». Монахиню-дьяволицу снова сыграла Бонни Ааронс. Впервые она сыграла этого персонажа в «Заклятии 2».
Трейлер фильма «Проклятие монахини»:
Кадры из фильма «Проклятие монахини»:
Кадр из фильма «Проклятие монахини»
Кадр из фильма «Проклятие монахини»
Кадр из фильма «Проклятие монахини»
Кадр из фильма «Проклятие монахини»
Кадр из фильма «Проклятие монахини»
Teleprogramma.pro: последние новости
«Временные трудности» Почему у Бенедикта Камбербэтча разные глаза и другие факты, которые вы вряд ли знали Стебунов Иван Сергеевич
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранные хиты, от которых сходили с ума в СССР58
Тест: помните ли вы фильм «Служебный роман»14
Ляпы в советских мультиках13
Зачем нужна тарелка под тарелку18
Пореченков опять станет агентом нацбезопасности8
Видео
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
03:18
Иностранные хиты, от которых сходили с ума в СССР
Концерты
01:50
Вышел первый трейлер «Титанов»
ТВ
09:16
Названо самое популярное видео 90-х
Концерты
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
03:03
Ляпы в советских мультиках
Кино
11:05
Что делают родственники в кино
Кино
04:59
Почему мультфильмы Disney и Pixar похожи
С детьми
07:35
Как постарели «девушки Джеймса Бонда»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение