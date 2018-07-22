«Проклятие монахини»

Жанр: ужасы, триллер, детектив

Год: 2018

Оператор: Максим Александр

Выяснив по результатам рецензий и опросов зрителей фильма «Заклятие 2», что публике понравился персонаж монахини, кинобоссами было принято решение снять отдельную историю о ней. Это третье появление Валака — демона, который вселился в монахиню — после фильмов «Заклятие 2» и «Проклятие Аннабель: Зарождение зла». Монахиню-дьяволицу снова сыграла Бонни Ааронс. Впервые она сыграла этого персонажа в «Заклятии 2».

Трейлер фильма «Проклятие монахини»:

Кадры из фильма «Проклятие монахини»:

Кадр из фильма «Проклятие монахини»

Кадр из фильма «Проклятие монахини»

Кадр из фильма «Проклятие монахини»

Кадр из фильма «Проклятие монахини»

Кадр из фильма «Проклятие монахини»