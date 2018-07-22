Куда уходит счастье, куда ушло оно

Что такое «счастье»? Вы можете себе ответить на этот вопрос? А способны поделиться с окружающими всплывающей в сознании картинкой, когда произносите это слово?

При вопросе «Что такое счастье?» у меня почти автоматически возникает в голове цитата из замечательного советского фильма «Доживем до понедельника»: «Счастье — это когда тебя понимают». Возможно потому, что я двадцать пять лет пишу о кино.

Ловлю себя на мысли, что старое советское кино, несмотря на пафос грандиозных строек тех лет и суровость партсобраний, обличающих пороки «отдельно взятых несознательных граждан», было пронизано солнцем и этим самым ощущением счастья. А еще какими-то важными внутренними жизнеутверждающими вещами. Близкими всем, и каждому в отдельности.

Не находите? Мы можем легко пробежаться по десятилетиям и, почти не задумываясь, назвать картины, запечатлевшие этот образ счастья, мало, кстати, меняющийся с годами. Ну, например, фильм «Добровольцы», действие которого начинается в тридцатые в шахте строящегося московского метро. А потом в предрассветном тумане по аллее парка Сокольники бежит, взявшаяся за руки пара: «Влюбленные нынешнего поколения, как просто вам стало в Сокольники ездить. И новая юность поверит едва ли, что папы и мамы здесь тоже бывали».

Или возьмем легендарную ленту «В бой идут одни старики», где майор Ермаков, абсолютно счастливый, обнимает вернувшегося живым из затянувшегося полета героя Леонида Быкова со словами «Черт, везучий!»

А откровенно счастливая и по прежнему озорная троица калатозовских «Верных друзей», сдержавших клятву, данную еще на Яузе, и спустя десятилетия отправившаяся на плоту по красавице Волге? Каким радостным солнечным ветром обдают нас «кавказские» дорожные сцены (снятые по иронии в горах Крыма) в гайдаевской «Кавказской пленнице»!

Уж, не говоря о том, каким счастьем веет от выпивающих в бане за Лукашина героев Буркова, Ширвиндта и Белявского в рязановской «Иронии Судьбы» 1975-го!

Ну, а теперь поднапрягитесь и припомните с ходу хотя бы одну подобную сцену в фильме последних лет. Ну, ладно, не последних, а хотя бы из тех, что сняты за последние пятнадцать, с начала нового тысячелетия? Перебираю в уме названия из тех, которые у всех на слуху — «Салют 7», «Движение вверх», «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Аритмия», «Время первых», «Возвращение», «Притяжение», «Черновик», «Лето»… Фильмы разные, хорошие и не очень — суть не в этом.

Речь о том, что откровенно счастливые сцены как-то сами собой пропали с нашего экрана. Почему? Не понятно. Стесняемся мы их, что ли? Или виной тому — рыночный кинематограф, ставящий совсем другие задачи перед режиссерами? Вспоминается, ну разве что, эпизод из «Легенды 17», где выигравшие советские хоккеисты звонят в Москву своему бывшему тренеру Тарасову (Меньшиков удивительно точно отыгрывает этот кульминационный момент фильма). Ну, и больше, в общем-то ничего…

А итогом станет киноальманах, состоящий из 7 короткометражных фильмов о счастье, который выйдет в широкий прокат уже в марте будущего года.

Так что у нас есть шанс, что затерявшееся где-то счастье вновь вернется на отечественный экран, причем, в самых свежих и неожиданных кинообразах теперь уже XXI века.