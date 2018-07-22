Джуд Лоу, Джонни Депп, Эдди Редмэйн и много магии в трейлере «Фантастических тварей» 

С 19 по 22 июля в Сан-Диего проходит ежегодная международная конференция Comic Con, на которой прокатчики анонсируют свои новинки. Сегодня во время презентации Warner Brothers зрителям был представлен новый трейлер продолжения фильма «Фантастические твари», основанного на произведениях Джоан К. Роулинг. Действие «Фантастических тварей: Преступления Грин-де-Вальда» будут происходить в Париже. Волшебника по имени Ньют Скамандер (Эдди Редмэйн) с помощью Дамблдора, директора школы чародейства и волшебства Хогвартс, роль которого исполнил Джуд Лоу, противостоит злому волшубнику Грин-де-Вальду (Джонни Депп). Также в картине снялись Кэтрин Уотерстон, Эзра Миллер и Зои Кравиц.
Премьера второй части «Фантастических тварей» в России состоится 15 ноября.