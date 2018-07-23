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Появился второй трейлер фильма «Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда»
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Появился второй трейлер фильма «Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда» 

Пятый канал 11 часов назад
Фото: Пятый канал
Премьера второй части «Фантастических тварей» назначена на 16 ноября 2018 года. В предыдущем фильме воспитанник школы Хогвартс Ньют Саламандер посетил США, где искал особо редких магических животных. В новом фильме он будет противостоять бывшему другу Альбуса Дамблдора — Гелларту Грин-де-Вальда. Последний выступает против полукровок, то есть детей от смешанных браков магов и обычных людей, и чем-то напоминает главного злодея основной саги про Гарри Поттера — Волан-де-Морта.
Второй трейлер новой картины был впервые показан на фестивале Comic-Con в Сан-Диего. Позднее его выложили на YouTube, где более чем за сутки пользователи посмотрели свыше пяти миллионов раз. Режиссером фильма стал Дэвид Йейтс, уже известный поклонникам вселенной Джоан Роулинг по экранизации заключительной книги «Гарри Поттер и Дары Смерти».
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