Депп и Лоу столкнутся в новом трейлере сиквела «Фантастических тварей» 

Студия Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» Дэвида Йейтса.
Премьера ролика состоялась накануне на фестивале комиксов и поп-культуры ComicCon в Сан-Диего. В фильме друг другу противостоят волшебник Альбус Дамблдор (Джуд Лоу) и его злой противник Геллерт Грин-де-Вальд (Джонни Депп). Охоту за Грин-де-Вальдом будет вести специалист по магическим животным Ньют Саламандер (Эдди Редмэйн).
В трейлере можно увидеть новых волшебных тварей и нового героя — создателя философского камня Николаса Фламеля.
Российская премьера сиквела «Фантастических тварей» запланирована на 15 ноября 2018 года.