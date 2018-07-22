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Вышли самые долгожданные трейлеры сезона
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Вышли самые долгожданные трейлеры сезона 

Вечерняя Москва 7 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Для российских зрителей премьера сиквела «Фантастических тварей» состоится 15 ноября 2018 года.
В сети появились самые долгожданные трейлеры сезона.
Так, опубликован трейлер новой части фильма по вселенной «Гарри Поттера» «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». В киноленте роль темного мага Грин-де-Вальда исполняет американский актер Джонни Депп. Из видео следует, что Альбус Дамблдор отправит Ньюта Саламандера в погоню за могущественным волшебником.
Кроме того, в интернете можно увидеть первый трейлер приключенческого экшена «Годзилла: Король монстров». Эта лента продолжает киносерию о монстре Годзилла. В российский прокат приключенческий экшен выйдет 30 мая 2019 года.
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