Вышли самые долгожданные трейлеры сезона

Для российских зрителей премьера сиквела «Фантастических тварей» состоится 15 ноября 2018 года.

В сети появились самые долгожданные трейлеры сезона.

Так, опубликован трейлер новой части фильма по вселенной « Гарри Поттера » «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». В киноленте роль темного мага Грин-де-Вальда исполняет американский актер Джонни Депп . Из видео следует, что Альбус Дамблдор отправит Ньюта Саламандера в погоню за могущественным волшебником.

Кроме того, в интернете можно увидеть первый трейлер приключенческого экшена «Годзилла: Король монстров». Эта лента продолжает киносерию о монстре Годзилла. В российский прокат приключенческий экшен выйдет 30 мая 2019 года.