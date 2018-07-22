Вышел новый трейлер сиквела «Фантастических тварей»

Студия Warner Bros. Pictures показала новый трейлер картины «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». В сиквеле Ньюту Саламандеру в исполнении Эдди Редмейна предстоит снова сразиться с Грин-де-Вальдом (Джонни Деппом).

Режиссером картины выступил Дэвид Йайтс, а сценаристом — автор романов про Гарри Поттера Джоан Роулинг . Премьера фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» в России запланирована на 15 ноября. Накануне вышел трейлер фильма «Гласс» — продолжения «Сплита» и «Неуязвимого».

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