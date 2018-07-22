7 фильмов о работе в глянце 

Комедийные, документальные и музыкальные — мы собрали подборку фильмов разных жанров, в которых показана работа сотрудников глянца. Помимо культового «Дьявол носит Prada» рекомендуем посмотреть (или пересмотреть) сатирический «Глянец» Андрея Кончаловского, «Высокую моду» с головокружительным звездным составом (Софи Лорен, Марчелло Мастроянни, Джулия Робертс, Ким Бейсингер, Клаудия Шиффер…) и трогательный «Мадемуазель Си», где Карин Ройтфельд поет «Подмосковные вечера».
«Забавная мордашка», 1957
«Высокая мода», 1994
«К черту любовь!», 2003
«Дьявол носит Prada», 2006
«Глянец», 2007
«Шопоголик», 2009
«Мадемуазель Си», 2013