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7 фильмов о работе в глянце
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7 фильмов о работе в глянце 

Harper’s Bazaar 11 часов назад
Фото: Harper’s Bazaar
Комедийные, документальные и музыкальные — мы собрали подборку фильмов разных жанров, в которых показана работа сотрудников глянца. Помимо культового «Дьявол носит Prada» рекомендуем посмотреть (или пересмотреть) сатирический «Глянец» Андрея Кончаловского, «Высокую моду» с головокружительным звездным составом (Софи Лорен, Марчелло Мастроянни, Джулия Робертс, Ким Бейсингер, Клаудия Шиффер…) и трогательный «Мадемуазель Си», где Карин Ройтфельд поет «Подмосковные вечера».
«Забавная мордашка», 1957
«Высокая мода», 1994
«К черту любовь!», 2003
«Дьявол носит Prada», 2006
«Глянец», 2007
«Шопоголик», 2009
«Мадемуазель Си», 2013
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