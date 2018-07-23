Фестиваль независимого кино «Чистые грезы» откроется в Петербурге после пятилетней паузы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. / ТАСС /. Международный фестиваль независимого кино «Чистые грезы» открывается в понедельник в Петербурге под девизом «В ожидании 17-го…». Он будет проходить в течение недели на территории арт-центра «Пушкинская, 10».

"Программа «В ожидании 17-го…» — это предчувствие фестиваля «Чистые грезы», который после пятилетнего молчания возвращается в новой форме и будет представлен летом 2019 года в семнадцатый раз после произведенного ребрендинга", — пояснили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

Фестиваль «Чистые грезы» был основан в 1997 году актером, режиссером Александром Башировым и кинорежиссером Александром Бурцевым . Этот проект знакомит зрителей с произведениями, которые по коммерческим, политическим или цензурным соображениям недоступны широкой аудитории. Программу составляют фильмы независимого малобюджетного кино со всего мира.

В этом году зрители смогут познакомиться с кинокартинами этого направления прошлых лет, с лентами-победителями последнего фестиваля, проходившего в 2013 году, и с новыми работами молодых авторов, которых поддержал фонд «Чистые грезы».

В рамках специальной летней программы впервые пройдет показ оцифрованной версии неигрового фильма Александра Баширова «Белград, Белград!», снятого в 1999 году в Югославии. В съемках приняли участие актриса и певица Ванесса Паради , актер Даниэль Отей, музыку к фильму написал Вячеслав Бутусов

Среди других картин — «Возмущенные» режиссера Тони Гатлифа, «Железная Пята Олигархии» Александра Баширова, «Перестроенные» Евгения Платонова, получившего Гран-при фестиваля, а также еще одна работа этого режиссера из Владивостока — «Эхо зловещего барсука», отмеченная призом «за любовь к животным и экологию духа». Будет показана также короткометражная программа фильмов фонда «Чистые грезы».