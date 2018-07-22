Ребенок в теле супергероя: Первый трейлер фильма «Шазам!» 

Вышел первый долгожданный тизер-трейлер фантастического экшна «Шазам!», экранизации комикса DC.
В центре сюжета окажется 14-летний сирота Билли Бэтсон (Эшер Энджел), который неожиданно становится приемником древнего волшебника (Джимон Хонсу). Теперь, произнеся слово «шазам», он превращается в неуязвимого здоровяка. В списке важных дел мальчишки — протестировать новые способности, отомстить обидчикам и, конечно, сразиться с главным злодеем — безумным ученым Сивана (Марк Стронг).
Закари Ливай впервые снялся в супергеройском блокбастере и вышло, судя по трейлеру, довольно неплохо.
В российский прокат «Шазам!» выйдет 4 апреля 2019 года.
Елизавета Бережная