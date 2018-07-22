Константин Хабенский: «Нижний Новгород не узнать, город преобразился»

Фото Евгения КругловаКонстантин Хабенский : «Нижний Новгород не узнать, город преобразился»Сегодня в летнем кинотеатре Константин Хабенский представил нижегородской публике свой фильм «Собибор».

Изначально планировалось, что презентация картины состоится в 18.00. Однако потом показ перенесли на час позднее.

Константин Хабенский и Михаил Пореченков появились перед нижегородской публикой в хорошем настроении.

Хабенский отметил, что наш город заметно преобразился. У Нижнего Новгорода появилась красивая набережная.

Выступление Хабенского было недолгим. Юные актёры его студии подарили звезде кепку, а одна из поклонниц картину.

Хабенский ни с кем не фотографировался и не дал ни одного автографа.

Покинул актёр площадку стремительно.