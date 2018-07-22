Ещё
Константин Хабенский: «Нижний Новгород не узнать, город преобразился»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Клуб миллиардеров
Биография, Триллер, Драма
Купить билет

Константин Хабенский: «Нижний Новгород не узнать, город преобразился» 

Нижегородская правда 8 часов назад
Фото: Нижегородская правда
Фото Евгения КругловаКонстантин Хабенский: «Нижний Новгород не узнать, город преобразился»Сегодня в летнем кинотеатре Константин Хабенский представил нижегородской публике свой фильм «Собибор».
Изначально планировалось, что презентация картины состоится в 18.00. Однако потом показ перенесли на час позднее.
Константин Хабенский и Михаил Пореченков появились перед нижегородской публикой в хорошем настроении.
Хабенский отметил, что наш город заметно преобразился. У Нижнего Новгорода появилась красивая набережная.
Выступление Хабенского было недолгим. Юные актёры его студии подарили звезде кепку, а одна из поклонниц картину.
Хабенский ни с кем не фотографировался и не дал ни одного автографа.
Покинул актёр площадку стремительно.
Нижегородская правда: последние новости
Кино в театре. Никита Михалков и Ксения Раппопорт на открытии кинофестиваля Горький Fest Горький fest: В Нижнем Новгороде ждут Константина Хабенского «Всероссийское общество охраны природы» выбрало самые «цветущие» детские сады
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранные хиты, от которых сходили с ума в СССР58
Тест: помните ли вы фильм «Служебный роман»14
Ляпы в советских мультиках13
Зачем нужна тарелка под тарелку18
Пореченков опять станет агентом нацбезопасности8
Видео
03:54
«Камушек в груди»: навязчивые хиты девяностых
Концерты
03:08
Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
Кино
03:18
Иностранные хиты, от которых сходили с ума в СССР
Концерты
01:50
Вышел первый трейлер «Титанов»
ТВ
09:16
Названо самое популярное видео 90-х
Концерты
00:50
В Сети появился тизер нового «Доктора Кто»
ТВ
03:03
Ляпы в советских мультиках
Кино
11:05
Что делают родственники в кино
Кино
04:59
Почему мультфильмы Disney и Pixar похожи
С детьми
07:35
Как постарели «девушки Джеймса Бонда»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение