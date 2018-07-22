Лора Резникова ради роли танцевала на пилоне по пять часов в день

Актриса Лора Резникова стала работать в кино в достаточно осознанном возрасте, а поступила в театральный вуз только к тридцати годам. Но это не помешало артистке стать любимицей зрителей благодаря таким сериалам, как «След», «Пятая стража», «Запретная любовь». А сейчас по телеканалу НТВ с огромным успехом идет сериал «Свидетели», где артистка играет одну из главных ролей. Нашим корреспондентам Резникова рассказала о том, почему бросила работу ведущей новостей, а также поведала об отношениях с мужем.

— Лора, во-первых, хотелось бы узнать, как проходит ваше лето?

— Во время съемок «Свидетелей» у меня другой жизни, кроме работы, не было. А сейчас я успеваю пообщаться с семьей. У моего сына Виктора недавно был выпускной, он учился в одном из лучших колледжей Великобритании. Мы ездили туда к нему. Теперь он готовится переехать в Нью-Йорк, где будет учиться в вузе. С будущей профессией сын пока не определился — в вузе, в который он поступил, в течение первого года обучения студенты изучают большинство наук, а потом они уже должны выбрать профессию. Но скорее всего посвятит свою жизнь экономике.

— По стопам мамы решил не идти?

— Нет, и я очень этому рада! Мне кажется, что это более женская профессия, хотя бы потому, что она непредсказуема. Сегодня ты известен, популярен, востребован, тебе предлагают высокие гонорары. А завтра ты такой же талантливый, работоспособный, но для тебя нет ролей. И ты сидишь без денег. Мне кажется, что это может себе позволить больше женщина, нежели мужчина.

— Вы и сами стать актрисой не сразу решились. Почему?

— Да, я сначала работала телеведущей на серьезном канале, но мне всегда хотелось творчества. Я устала от реальности и от того пафоса, который люди придают информации. Я решила попробовать себя в сценарной сфере. Отучилась на курсах Александра Митты и стала писать сценарии для сериала «След». Но так совпало, что во время съемок «слетела» актриса. И тогда режиссер попросил меня исполнить роль за нее, так как я подходила по типажу.

«После съемок прихожу выжатая как лимон»

— Я знаю, что вы потом даже получили актерское образование. Но в такие вузы ведь берут совсем молодых, а вам было уже около 30.

— Туда берут еще и тех, кто без образования уже снимается в кино и играет в театрах. Но экзамены у меня проходили, как и у юных абитуриентов: я читала басни, пела, танцевала.

— В сериале «Свидетели» в одной из серий ваша героиня исполняет танцы на пилоне — то есть на шесте. Знаю, что и в жизни вы увлекаетесь этим жанром. Сценарий серии писался, исходя из ваших способностей?

— Это очень смешная история! У меня в актерской анкете указано, что я владею акробатикой и экзотом на пилоне, а также танцую аргентинское танго. Когда я это указывала, мечтала, что меня снимут в фильме, где я смогу продемонстрировать свои навыки именно в танго. Но этого пока не случилось. Зато когда сценаристы узнают, что я увлекаюсь пилоном, они радостно потирают руки. Так произошло и в «Свидетелях» — сценаристы вписали в сценарий, что моя героиня под прикрытием приходит в ночной клуб, прикинувшись новой танцовщицей, и она должна хорошо станцевать. Я просто за несколько дней до съемок получила сценарий серии, а до этого я год пилоном не занималась. Я сразу же позвонила одной из лучших преподавательниц, с которой мы занимались танцами два дня по пять часов. После этого все болело, но зато я справилась с задачей.

— Что, кроме танцев, помогает вам сохранять молодость? Ведь вы выглядите лет на 10 моложе своего возраста (Лоре 42 года. — Авт.).

— Я очень люблю массажи, занимаюсь гимнастикой лица. Считаю, что это лучше, чем любая пластика. Не скрою, что люблю всякие аппаратные методики — микротоки, лимфодренаж. А вот ботокс и филлеры не приемлю. Ботокс вообще противопоказан актрисам, он ведь блокирует какие-то мышцы. Актриса — эмоции. А какие эмоции могут быть, когда мышцы лица парализованы… Когда женщина играет мать, у которой похитили ребенка, а у нее невозмутимое выражение лица, это не очень хорошо. По поводу питания: я никогда не ставлю перед собой задачу похудеть. Единственное, что я не ем — это мясо. Отказалась от него после поездки в Индию.

— В своих интервью вы мало рассказываете о муже. Он у вас связан с творчеством?

— Нет, он у меня юрист. Очень умный и спокойный.

— Никогда не ревновал вас, когда вам приходилось играть откровенные сцены в кино?

— Нет, потому что он видит, что я после съемок прихожу выжатая как лимон. Он понимает, что ревновать не к чему, когда человек такой уставший.