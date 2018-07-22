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Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей»
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Вышел трейлер продолжения «Фантастических тварей» 

Рамблер 5 часов назад
У многомиллионной армии поклонников волшебного мира Джоан Роулинг появился повод для радости. В Сети опубликован официальный трейлер второго фильма про приключения волшебника Ньюта Саламандера — "Фантастические твари: Преступления Гриндевальда".
Напомним, что спин-офф киносаги про Гарри Поттера рассказывает о событиях, происходивших задолго до жизни и подвигов Мальчика, который выжил.
В центре повествования — приключения выпускника Хогвартса Ньюта Саламандера (Эдди Редмэйн), специалиста по магическим животным.
На этот раз моложавый Дамблдор в исполнении Джуда Лоу просит героя помочь ему найти зловещего Геллерта Гриндевальда, величайшего темного волшебника Европы.
Сам Дамблдор не хочет вступать с ним в схватку по личным причинам, которые хорошо известны фанатам Гарри Поттера. О непростых взаимоотношениях двух магов подробно рассказано в "Дарах смерти", заключительной книге саги.
Помогать Ньюту в его нелегкой миссии будут очаровательные сестры Голдштейн и магл (то есть обычный человек) Якоб Ковальски.
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