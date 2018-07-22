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«Ой, Хабенский!» На «Горький fest» неожиданно приехал долгожданный гость
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«Ой, Хабенский!» На «Горький fest» неожиданно приехал долгожданный гость 

nn.ru 6 часов назад
Фото: nn.ru
На красной дорожке кинофестиваля «Горький fest» Константина Хабенского так и не дождались. Обещали, что он приедет на показ своего фильма «Собибор» в летнем кинотеатре на берегу Волги 25 июля. И вдруг клич: «Едееееет!»
Новости буквально просачивались по капле. Нижегородцы ждали режиссера после показа фильма, а он зашел на летнюю площадку перед ним. На вопрос Евгения Курглова о настроении Хабенский ответил мрачно: «Хорошо». Несколько поправил ситуацию подоспевший вовремя смеющийся Михаил Пореченков. Представляя нижегородцам фильм, он сказал:
— Город просто не узнать. Когда мы снимали здесь «Метод», это было совсем другое впечатление. Город расцвел просто, с чем я и вас, и себя поздравляю. Для меня особая честь, удовольствие, ответственность представить вам сегодня свою первую работу в качестве режиссера на этом замечательном фестивале, президентом которого является мой друг Миша Пореченков. Я, как и многие из вас, не так давно узнал, что такое «Собибор», потому что в середине прошлого века были предприняты довольно серьезные шаги для того, чтобы скрыть и вырвать эту страничку из истории. Но пока жива людская память, подобные истории будут с нами, и герои и их подвиг не будут забыты. Я очень счастлив, что имею отношение к этим людям, которые совершили невероятное
Кстати, надпись на бейсболке, которую Хабенский мял в руках, пока его атаковали журналисты, осталась тайной.
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Звезды, бесплатное кино и горьковский Оскар. Как Пореченков и Михалков открыли Горький fest Бесплатный кинотеатр под открытым небом заработал в Нижнем Новгороде Кино бесплатно и под открытым небом. Выбираем, куда сходить во время фестиваля «Горький fest — 2018»
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