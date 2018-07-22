Наталья Бондарчук: Дети снимают более интересные фильмы, чем взрослые

В воскресенье, 22 июля, режиссер, актриса и педагог Наталья Бондарчук вернулась из Ирландии в Москву со второго Международного фестиваля киношкол имени Сергея Бондарчука

Там же состоялась мировая премьера ее нового фильма «Красная шапочка. Онлайн». В разных странах Наталья Сергеевна открыла и продолжает открывать уникальные киношколы имени своего отца — выдающегося режиссера, актера Сергея Бондарчука, и планирует это сделать в Америке, вместе с актером, педагогом Владом Новицким.

В интервью «Вечерней Москве» Наталья Бондарчук объясняет, почему киношколы, основанные на опыте российского кино и театра, востребованы за рубежом.

— Наталья Сергеевна, ваш отец — Сергей Федорович Бондарчук, будучи обладателем самых престижных наград, в частности, американской киноакадемии «Оскар», видел перспективы в совместном с западом кинопроизводстве, и с удовольствием сотрудничал с зарубежными продюсерами и актерами. Причем все это было при «железном занавесе». Вы, создавая в мире киношколы имени Сергея Бондарчука, продолжаете его начинания?

— Сергей Федорович считал, что «кино — массовое и серьезное искусство, которое, прежде всего, должно служить обогащению духовного мира людей и укреплять мир». Папа говорил, что «кино — это хлеб насущный». Мой учитель Сергей Герасимов утверждал, что «обучать на киноактера нужно также же рано, как обучают артистов балета, — с раннего возраста». Этому совету я следовала в своем детском театре «Бемби», которому уже более 30 лет. Замечу, что из театра вышла плеяда замечательных артистов. При нынешнем кризисе детского отечественного кинематографа, о котором говорится со всех трибун, только нет реальной финансовой поддержки, я подумала: «Почему бы не открывать киношколы, чтобы готовить будущих режиссеров детского кино, сценаристов, операторов?». Одна из первых стран, поддержавшая мое начинание, — Франция. 30 мая 2017 года, в Париже, в российском духовном центре, с оператором Марией Соловьевой мы провели первое занятие нашей киношколы имени Сергея Бондарчука. В настоящее время мы открыли 11 киношкол как в России, так и за рубежом.

— Какие дети на Западе обучаются в киношколах Сергея Бондарчука? Известно, что Франция — родина кинематографа, и вряд ли там есть недостаток в своих киношколах?

— В киношколах имени Сергея Бондарчука в основном учатся так называемые «билингвы». У этих детей кто-то из родителей, в основном, мамы — русский. «Билингвы» говорят на нескольких языках и хотят больше знать о культуре России, поскольку в них течет русская кровь. Театральных студий с русским направлением в мире много. а вот киношкол не было.

— На каком языке вы ведете уроки в киношколах за рубежом?

— На русском. Но если ребенок не понимает, то общаюсь с ним на английском. Как правило, английский все знают. Я тоже окончила английскую спецшколу, и владею английским языком. Хочу отметить, что я не стала бы организовывать киношколы, если бы у меня не было оператора Маши Соловьевой. Киношкола без хорошего оператора-педагога — немыслима. С первых дней занятий дети уже снимают фильмы, и опытный оператор, большой профессионал, должен им рассказывать — как это делать правильно, чтобы потом, выбрав кино своей профессией, не работать над ошибками.

— Вы считаете, что можно снять хороший фильм на мобильный телефон?

— Конечно. Причем в мобильный телефон можно закачать программы, чтобы тут же монтировать фильм. Признаюсь, я сама это все попробовала: сняла фильм на мобильный телефон, там же его смонтировала и наложила музыку. С тех пор снимаю мини-фильмы и выкладываю их в социальные сети. Очень жаль, что таких технологий не было во времена Андрея Тарковского . Сколько бы было снято интимных, симпатичных историй, которые бы много интересного рассказали о великом режиссере. Если вернуться в наше время, то новые технологии позволяют снимать фильмы, когда нет больших бюджетов для полного метра, а снимать хочется, и снимать необходимо, чтобы не утратить профессионализм.

— Наталья Сергеевна, а вы сами монтируете свои фильмы?

— Я, как и мой папа, участвую в монтаже самым активным образом. Но так делают далеко не все режиссеры. Когда мой отец встречался в Америке в Фрэнсисом Копполой , тот сказал: «Приглашаю посмотреть мой новый фильм „Апокалипсис“, который я сам увижу впервые». Сергей Федорович был очень удивлен: «Как впервые? А кто же монтировал?». Насколько я знаю, Андрей Кончаловский тоже не монтирует свои фильмы. Мой папа, как и Андрей Тарковский не пропускали ни одной склейки без их взгляда. В киношколе Сергея Бондарчука мы учим и монтировать, и смотреть на кино глазами художника, творца, то есть снимать авторское кино. Не могу не сказать о том, что дети снимают иначе, чем взрослые, и зачастую намного интереснее, оригинальнее. Ребенок в отличие от взрослого каждый раз удивляется тому, что он видит и что снимает, а взрослые с годами утрачивают это чувство — искреннего удивления, восхищения, радости, любопытства. К тому же кино — альтернатива вредным компьютерным играм. Когда я вижу, что ребенок играет в эти игры, хочу сказать: «Как же можно не ценить самое лучшее время своей жизни, не гулять, не видеть природу, а сидеть, уткнувшись в экран и видеть жутких монстров?». Для меня мир компьютерных игр — катастрофа.

— Наталья Сергеевна, молодой и перспективный актер Влад Новицкий, который сыграл Кая в вашем фильме «Тайна снежной королевы» планирует при вашем участии создать в Америке киношколу. Окажете ли вы ему поддержку?

— Да, я поддерживаю Влада и считаю, что у него все получится. В настоящее время Влад занимается поиском оператора, который будет ему помогать заниматься педагогической деятельностью в киношколе Сергея Бондарчука так, как мне помогает Маша Соловьева. Насколько я знаю, он ведет переговоры с несколькими талантливыми операторами, которые приехали в Америку из России и успешно там работают.

— Ваша школа в Ирландии как начиналась?

— Любопытно, что первый фильм, который сняли мои ученики в Ирландии, — это сказка Чуковского «Муха-цокотуха». Причем некоторые дети сняли фильм на русском языке по Чуковскому, но в России никогда не были, и это удивительно. Признаюсь, я не ожидала, что это наши идеи будут так подхвачены в мире.

— Насколько Влад Новицкий хороший актер, чтобы преподавать актерское мастерство в киношколе в Америке?

— Влад подает большие надежды. Он очень хорошо сыграл Кая в моем фильме «Сказка Снежной королевы». Я всей душой поддержу Влада, если он найдет в США единомышленников. Он очень коммуникабельный и умный молодой человек, и у него все получится.

— В каких странах открыты киношколы Сергея Бондарчука?

— Три школы — в Испании, одна — в Ирландии, одна — на Мальте, одна — в Италии, две школы — в Крыму, школа в Томске. В каждой школе у нас есть помощники, которые делают большую подготовительную работу. Проводят репетиции, подбирают натуру, костюмы, помогают детям писать режиссерские сценарии.

— Наталья Сергеевна, каким образом вы выбираете места для киношкол?

— Я подбираю не места, а людей, с которые работаю. Все зависит от команды. В Ирландии я открыла киношколу после знакомства на Пушкинских днях с Анастасией Маккейб. Анастасия — лидер движения скаутов в Ирландии, опять таки с русскоязычными детьми. Вряд ли бы у нас все это получилось, если бы не поддержка правительства Москвы . В частности фестивали работ киношкол Сергея Бондарчука мы проводим на Западе при поддержке правительства Москвы. Первый кинофестиваль прошел в Генуе, а второй только что завершился в Ирландии.

— Чем отличается преподавание в киношколе Сергея Бондарчука от других киношкол?