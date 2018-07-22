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Кинокритик: будем с нетерпением ждать новой серии про агента 007
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Кинокритик: будем с нетерпением ждать новой серии про агента 007 

Газета.Ru 5 часов назад
Кинокритик Давид Шнейдеров пояснил, почему Джеймсу Бонду впервые за 20 лет придется бороться с русским злодеем, передает НСН.
"Надо еще иметь в виду, что зачастую главный отрицательный герой гораздо лучше и обаятельнее, чем главный положительный. К примеру, в фильме Майкла Манна «Схватка», на мой взгляд, «главный плохой» в исполнении Роберта Де Ниро гораздо лучше «главного хорошего» Аль Пачино. К слову, главный злодей картины еще не выбран, непонятно, кто его будет играть.
Американцы анонсировали, что на эту роль утвердят русского артиста. Либо это будет кто-то из Восточной Европы. Будет очень хорошо, если наш артист пробьется в большое американское кино, как в свое время это сделал Михаил Горевой. Дождемся оглашения полного каста и будем с нетерпением ждать новой серии про агента 007", — заключил Давид Шнейдеров.
В новом фильме о Джеймсе Бонде, релиз которого запланирован на 2019 год, главным злодеем станет русский. Продюсеры очередной части бондианы разыскивают на эту роль актера от 30 до 60 лет из России или с Балкан, способного сыграть «харизматичного, властного, изобретательного, холодного и мстительного» персонажа.
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