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Курян приглашают на киноквартирник
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Курян приглашают на киноквартирник 

Курские известия 5 часов назад
Фото: Курские известия
Мероприятие состоится 25 июля в зале обновленного кинофонда на улице Зеленая,32.
Организаторы обещают всем пришедшим неформальный вечер в романтической атмосфере, ретро-кино и музыку от дуэта молодых курских исполнителей.
Кульминацией вечера станет просмотр винтажного кино на 35 мм пленке режиссера Марлена Хуциева «Июльский дождь». Фильм о молодежи шестидесятых — взрослеющих людях, которые в суете житейских забот расстаются с юношескими иллюзиями, с друзьями и даже любимыми.
А после все вместе посмотрим винтажное кино на 35 мм пленке от режиссера Марлена Хуциева «Июльский дождь». Это поэтичный фильм, стильный, тонкий, смелый и неформальный о молодежи шестидесятых. О взрослеющих людях, которые в суете забот житейских расстаются с юношескими иллюзиями, с друзьями и даже любимыми.
Входная плата — free donate, рекомендуемая цена — от 50 рублей.
Всем желающим нужно предварительно записаться у организаторов или по телефону 52-98-20.
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