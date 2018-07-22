Курян приглашают на киноквартирник

Мероприятие состоится 25 июля в зале обновленного кинофонда на улице Зеленая,32.

Организаторы обещают всем пришедшим неформальный вечер в романтической атмосфере, ретро-кино и музыку от дуэта молодых курских исполнителей.

Кульминацией вечера станет просмотр винтажного кино на 35 мм пленке режиссера Марлена Хуциева «Июльский дождь». Фильм о молодежи шестидесятых — взрослеющих людях, которые в суете житейских забот расстаются с юношескими иллюзиями, с друзьями и даже любимыми.

А после все вместе посмотрим винтажное кино на 35 мм пленке от режиссера Марлена Хуциева «Июльский дождь». Это поэтичный фильм, стильный, тонкий, смелый и неформальный о молодежи шестидесятых. О взрослеющих людях, которые в суете забот житейских расстаются с юношескими иллюзиями, с друзьями и даже любимыми.

Входная плата — free donate, рекомендуемая цена — от 50 рублей.

Всем желающим нужно предварительно записаться у организаторов или по телефону 52-98-20.