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Боевик «Великий уравнитель 2» возглавил рейтинг кинопроката США
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Боевик «Великий уравнитель 2» возглавил рейтинг кинопроката США 

ТАСС 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
ТАСС, 23 июля. /Корр. ТАСС Виталий Макарчев/. Картина «Великий уравнитель 2» возглавила рейтинг минувший недели на кинорынке США с доходами от продажи билетов в $35,8 млн, мюзикл «Mamma Mia! 2» занял вторую строчку с $34,4 млн  Неожиданный успех ленты «Великий уравнитель 2» во многом обеспечен игрой актера Дензела Вашингтона, которая запомнилась по первому фильму франшизы — «Великий уравнитель» (The Equalizer, 2014). В результате произошел рост зрительского интереса к его новой работе.
Лента при производственных затратах в $55 млн принесла $192 млн  Картина «Mamma Mia! 2» вышла ровно 10 лет спустя после успеха фильма «Mamma Mia!» (Mamma Mia!, 2008), также основанного на музыкальном наследии легендарной шведской рок-группы ABBA. При производственных расходах в $52 млн «Mamma Mia!» сделала всемирную кассу в размере $609 млн  На третьей позиции рейтинга находится анимационный комедийный фильм «Монстры на каникулах 3: Море зовет» (Hotel Transylvania 3), собравшей на минувшей и второй своей неделе показов $23,1 млн Первую четверку замыкает с $16,1 млн «Человек-муравей и Оса» (Ant-Man and The Wasp) кинокомпании Marvel Studios.
Боевик «Небоскреб» (Skyscraper) на второй неделе показа опустился на седьмую позицию рейтинга, собрав $10,96 млн Тем не менее фильм хорошо идет на рынке Китая, где он заработал $47,7 млн  Считающийся в Голливуде низкодоходным период от середины июня до конца июля заканчивается. На нынешней неделе в кинопрокат США выходит приключенческий боевик с Томом Крузом «Миссия невыполнима: Последствия» (Mission Impossible: Fallout).
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