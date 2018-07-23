Боевик «Великий уравнитель 2» возглавил рейтинг кинопроката США

ТАСС , 23 июля. /Корр. ТАСС Виталий Макарчев/. Картина «Великий уравнитель 2» возглавила рейтинг минувший недели на кинорынке США с доходами от продажи билетов в $35,8 млн, мюзикл «Mamma Mia! 2» занял вторую строчку с $34,4 млн Неожиданный успех ленты «Великий уравнитель 2» во многом обеспечен игрой актера Дензела Вашингтона, которая запомнилась по первому фильму франшизы — «Великий уравнитель» (The Equalizer, 2014). В результате произошел рост зрительского интереса к его новой работе.

Лента при производственных затратах в $55 млн принесла $192 млн Картина «Mamma Mia! 2» вышла ровно 10 лет спустя после успеха фильма «Mamma Mia!» (Mamma Mia!, 2008), также основанного на музыкальном наследии легендарной шведской рок-группы ABBA. При производственных расходах в $52 млн «Mamma Mia!» сделала всемирную кассу в размере $609 млн На третьей позиции рейтинга находится анимационный комедийный фильм «Монстры на каникулах 3: Море зовет» (Hotel Transylvania 3), собравшей на минувшей и второй своей неделе показов $23,1 млн Первую четверку замыкает с $16,1 млн «Человек-муравей и Оса» (Ant-Man and The Wasp) кинокомпании Marvel Studios.