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С прицелом на «Оскар»: «Человек на Луне» с Райаном Гослингом откроет Венецианский кинофестиваль
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С прицелом на «Оскар»: «Человек на Луне» с Райаном Гослингом откроет Венецианский кинофестиваль 

Попкорн News 3 часа назад
Фото: Попкорн News
На Венецианском кинофестивале в свое время впервые были представлены публике такие будущие фавориты «Оскара», как «Бердмэн», «Гравитация» или не столь давний «Ла-ла Ленд» — и именно в Венеции 29 августа состоится премьера нового фильма от команды «Ла-ла Ленда», «Человек на Луне».
История легендарного американского астронавта Нила Армстронга объединит звезду «Ла-ла Ленда» Райана Гослинга с режиссером Дэмьеном Шазеллом. Компанию Гослингу составят Клэр Фой, Лукас Хаас и Кори Столл.
75-й по счету кинофестиваль в Венеции пройдет с 29 августа по 8 сентября. Наряду с «Человеком на Луне» в рамках фестиваля будут представлены такие фильмы, как «Суспирия» Луки Гуаданьино, «Красивый мальчик» со Стивом Кареллом и Тимоти Шаламе, «Рим» Альфонсо Куарона и «Братья Систерс» с Хоакином Фениксом и Джейком Джилленхолом в главных ролях.
«Человек на Луне» стартует в прокате в кинотеатрах 22 ноября 2018.
попкорнnews
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