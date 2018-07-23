Джейсон Момоа признался, что мог сыграть злодея в киновселенной Marvel 

Те, кто еще не знают, кто такой Джейсон Момоа, обязательно познакомятся с ним после выхода сольного фильма про Аквамена, который Warner Bros представят уже в декабре этого года. Но, оказывается, актер мог попасть в другую культовую киновселенную — Marvel — и получить роль злодея в картине «Первый Мститель: Другая война», тогда мир DC стал бы совсем другим.
Когда-то Момоа встречался с братьями Руссо перед съемками фильма «Первый Мститель: Другая война». Он рассказал, что это была одна из лучших рабочих встреч в его жизни, однако она не привела ни к чему. «Мы кое-что планировали, но не вышло. Я должен был играть одного из злодеев. Меня вообще всегда видят злодеем», — говорит Джейсон. Он также добавил, что пробовался на роль в «Стражи Галактики», однако его дуэту с Крисом Прэттом тоже не суждено было сбыться. Фанаты Момоа считают, что в первом случае актер говорил о роли Брока Рамлоу (Кроссбоунс), которого в итоге сыграл Фрэнк Грилло, а во втором — о Драксе, которого прекрасно воплотил Дэйв Батиста.
попкорнnews