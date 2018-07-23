Как изменились и как выглядят теперь звезды киносаги «Гарри Поттер»

Фильмы о Гарри Поттере стали одной из самых успешных киносаг в истории. Предлагаем посмотреть, как изменились и как выглядят теперь актеры, принявшие участие в популярном проекте о юном волшебнике.

Эмма Уоттсон

Экранная Гермиона Эмма Уотсон весной отметила 28-летие. Из юной актрисы Эмма превратилась в молодую и уверенную в себе женщину, считающую себя феминисткой, успешную кинодиву и просто красотку. Уотсон окончила Брауновский университет, получив степень бакалавра в области английской литературы, стала послом доброй воли ООН , запустив кампанию по борьбе с гендерным неравенством, выступает за экологичное производство одежды.

Главная звезда «Гарри Поттера» Дэниэл Рэдклифф прошел нелегкое испытание славой и деньгами, лечился от депрессии и алкогольной зависимости. Сейчас актер играет в театре, снимается в кино и хочет попробовать себя в режиссуре.

Сыгравшая подругу Гарри Поттера Кэти Льюнг после съемок в фильмах о юном волшебнике, ставших для нее дебютом в кино, снялась в нескольких картинах в небольших ролях.

Руперт Гринт старается выбирать роли, которые помогут уйти от его образа в «поттериане». К примеру, он сыграл панка-гитариста группы The Dead Boys в фильме о нью-йоркской панк-сцене «Клуб CBGB». Главной мечтой Гринта остается роль злодея.

Эванна Линч

Эванна Линч является членом Совета Консультантов в некоммерческой организации The Harry Potter Alliance, в которую вступают фанаты волшебного мира «поттерианы». Они занимаются благотворительностью, направленной на распространение книжек, фильмов и другой информации о приключениях Поттера.

Том Фелтон снялся в нескольких фильмах ужасов и сыграл во многих сериалах роли второго плана («Лабиринт», «Убийство первой степени», «Флэш»). Также Фелтон занимается музыкой, он выпусутил несколько альбомов и выступает с концертами.

После роли Джинни Уизли Бонни Райт практически не снималась в кино. Самым заметным в ее карьере стал фантастический триллер «Философы: Урок выживания». В 2015 году Райт официально завершила карьеру актрисы, чтобы сконцентрироваться на режиссуре и руководстве собственной кинокомпанией «BonBonLumiere», специализирующейся на короткометражных фильмах.

Мэттью Льюис из пухлого неуклюжего подростка вырос в симпатичного мужчину и снимается для глянцевых изданий, демонстрируя спортивную фигуру. Актер мало снимается в кино и в основном играет в театре.

Афшан Азад

Исполнительница роли Падмы Патил Афшан Азад стала звездой Instagram, в котором она описала себя так: «Та индийская девочка из „Гарри Поттера“». Афшан публикует свои селфи, ведет светский образ жизни и работает моделью.

Джейми Уэйлетт

Джейми Уэйлетт в реальной жизни оказался похожим на своего персонажа Винсента Крэбба. Сначала актер попался на выращивании марихуаны и отправился на полгода в исправительное учреждение, потом был арестован за участие в лондонских погромах, а затем его приговорили к двум годам лишения свободы за кражу.

Хелена Бонэм Картер после роли Беллатрисы Лестрейндж сыграла в нескольких успешных фильмах режиссера Тима Бертона , за которым была замужем. Сейчас актриса продолжает сниматься и эпатировать публику своими необычными нарядами и прическами.

Cтудент Пуффендуя Седрик Диггори Роберт Паттинсон превратился в одну из самых известных звезд мирового кинобизнеса. Правда, прославила его роли в другой киносаге — «Сумерки».

Джейсон Айзекс до «поттерианы» играл в основном злодеев, а после снимался для различных телепроектов. К примеру, сыграл главные роли в сериалах «Пробуждение» и «Раскопки». Также Айзекс появился в сериале «Звездный путь: Дискавери» в роли капитана Лорки, а в прошлом году на экраны вышла нашумевшая скандальная комедия «Смерть Сталина», где он предстал в роли маршала Жукова.

Рэйф Файнс

Сыгравший Волан-Де-Морта Рэйф Файнс снялся во многих успешных картинах, а за роль в фильме Уэса Андерсона «Отель „Гранд Будапешт“» получил множество наград, в том числе номинации на премии BAFTA и «Золотой глобус».

Роль Сириуса Блэка помогла угасавшей на тот момент карьере Гэри Олдмена снова набрать обороты. После «поттерианы» Олдмен снялся в таких нашумевших картинах, как «Бэтмен: Начало», «Темный рыцарь», «Самый пьяный округ в мире», «Шпион, выйди вон!» и «Планета обезьян: Революция». В прошлом году актер получил премию «Оскар» за роль Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена».

Майкл Гэмбон сыграл в сериале по книге Джоан Роулинг «Случайная вакансия» и нескольких фильмах. Также актер регулярно выступает в Королевском Национальном театре.

После яркой роли профессора Северуса Снегга Алан Рикман сыграл в таких известных фильмах, как «Автостопом по галактике», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Актер умер 14 января 2016 года от рака поджелудочной железы.

Фото: instagram, eastnews, globallookpress, kinopoisk, getty