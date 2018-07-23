«Монстры на каникулах» лидируют в российском прокате

Мультфильм «Монстры на каникулах-3: Море зовет» Дженнди Тартаковски вторую неделю подряд удерживает лидерство в российском прокате. В минувший уикэнд анимационной картине удалось собрать 211,4 млн руб., сообщает портал kinobusiness.com.

На второй позиции — другая премьера позапрошлой недели, «Небоскреб» Роусона Маршалла Тербера. Остросюжетный фильм с Дуэйном «Скалой» Джонсоном в главной роли собрал за прошедшие выходные 107,5 млн руб.

Замыкает тройку лидеров российского проката супергеройский боевик «Человек-муравей и Оса» Пейтона Рида с 70,5 млн руб., собранными в конце третьей недели проката.

Премьерные «Клуб миллиардеров» и «Килиманджара» заняли только четвертую и пятую строки топа, соответственно.