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Назван лидер российского кинопроката за минувший уикэнд
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Назван лидер российского кинопроката за минувший уикэнд 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: РИАМО
Анимационный фильм «Монстры на каникулах-3: Море зовет» Дженнди Тартаковски вторую неделю подряд удерживает лидерство в прокате по России, за прошлый уикэнд лента собрала 211,4 миллиона рублей, передает РИАМО.
"На второй позиции — другая премьера позапрошлой недели, «Небоскреб» Роусона Маршалла Тербера. Остросюжетный фильм с Дуэйном «Скалой» Джонсоном в главной роли собрал за прошедшие выходные 107,5 миллионов рублей", — отмечается в материале.
Замыкает топ-3 супергеройский боевик «Человек-муравей и Оса» Пейтона Рида с 70,5 миллионами рублей, собранными в конце третьей недели проката.
Премьерные «Клуб миллиардеров» и «Килиманджара» заняли четвертое и пятое места соответственно.
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