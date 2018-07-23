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Третья часть мультфильма «Монстры на каникулах» продолжает лидировать в российском прокате
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Третья часть мультфильма «Монстры на каникулах» продолжает лидировать в российском прокате 

ТАСС 3 часа назад
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Мультфильм «Монстры на каникулах-3: Море зовет» вторую неделю подряд лидирует в кинопрокате в России и странах СНГ. Это следует из предварительных данных портала kinobusiness.com за 19-22 июля.
Картина режиссера Дженнди Тартаковски собрала 211,4 млн рублей. Третья часть комедийной франшизы о мировых злодеях, вышедшая в России 12 июля, представляет романтическую историю графа Дракулы и девушки из рода заклятого врага трансильванского вампира Ван Хельсинга.
Остальные лидеры прошлых выходных также сохранили свои позиции. Второе место занял боевик Роусона Маршалла Тернера «Небоскреб», заработавший 107,5 млн рублей. Лента, также стартовавшая в российском прокате 12 июля, рассказывает об отставном агенте ФБР, который пытается предотвратить катастрофу в самом высоком здании мира.
Третье место досталось кинокомиксу «Человек-муравей и Оса», который принес 70,5 млн рублей. Фильм Пейтона Рида идет в России с 5 июля. Картина из вселенной Marvel рассказывает о приключениях супергероя Человека-муравья, у которого в новом фильме появится напарница — Оса.
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