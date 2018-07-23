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Тест: Из какого мультфильма этот персонаж?
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Тест: Из какого мультфильма этот персонаж? 

Tlum.ru 9 часов назад
Фото: Tlum.ru
Нет, вспомнить, из какого мультфильма тот или иной персонаж — это не так просто, как вам кажется, мы же вам не Симбу и Ариэль показывать будем! Мы покажем вам персонажей чуть менее известных, но не менее замечательных мультфильмов, а точнее — мультсериалов.
У всех этих героев есть кое-что общее — всех их можно увидеть на телеканале Gulli Girl. Напрягаем свою память (или интуицию) и вперед!
Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.
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