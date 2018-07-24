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Тест: угадайте, из какого мультфильма этот кот
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Тест: угадайте, из какого мультфильма этот кот 

Letidor.ru 4 часа назад
Фото: Letidor.ru
В этом тесте вас ждут разные котики — ласковые и вредные, игривые и грустные, неповоротливые и ловкие… Предлагаем угадать, в каких мультфильмах они «снимались»!
А после прохождения теста ваши результаты огласит один из самых колоритных мультяшных персонажей — кот Василий из мультфильма «Возвращение блудного попугая».
Будет он добрячком или врединой — зависит от количества ваших правильных ответов!
Фото: стоп-кадры из мультфильмов
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