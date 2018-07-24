Тест: угадайте, из какого мультфильма этот кот

В этом тесте вас ждут разные котики — ласковые и вредные, игривые и грустные, неповоротливые и ловкие… Предлагаем угадать, в каких мультфильмах они «снимались»!

А после прохождения теста ваши результаты огласит один из самых колоритных мультяшных персонажей — кот Василий из мультфильма «Возвращение блудного попугая».

Будет он добрячком или врединой — зависит от количества ваших правильных ответов!

Фото: стоп-кадры из мультфильмов

Пройдите и другие наши тесты:

Тест: сможете ли вы отличить ребенка от куклы

Тест: какой святой может стать покровителем вашей семьи

Тест: угадайте, чей детеныш на фото

Тест: узнайте, от какого продукта вам нужно отказаться этим летом

Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!