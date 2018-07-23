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За что Михалкова обвиняли во взяточничестве
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За что Михалкова обвиняли во взяточничестве 

Рамблер 7 часов назад
Съёмки фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» режиссёр Никита Михалков организовал в Чечне. Отправиться туда ему посоветовал давний друг семьи, танцовщик Махмуд Эсамбаев. Когда съёмочной группе потребовалась массовка, решили пригласить местных жителей. Директор группы написал объявление, что киношникам требуются статисты и приписал: «Приходить с паспортом, конный — десять рублей, пеший — пять». Речь, конечно же, шла об оплате работы, но на следующий день на площадку пришли люди и начали передавать паспорта, в которых лежали деньги. Люди подумали, что за участие в съёмках нужно заплатить, в результате чего разразился скандал. На Михалкова чуть не завели дело, обвиняя во взяточничестве. Разобраться с ОБХСС помог только влиятельный Сергей Михалков, автор слов гимна Советского Союза и отец Никиты.
Актёры-профессионалы скучали во время съёмок и развлекали сами себя. Например, Александр Пороховщиков и Анатолий Солоницын отправлялись на базар, где покупали фаршированные баклажаны и коньячный напиток, которые тут же и употребляли. Александр Кайдановский приручил барана и носился с ним по площадке, изображая пограничника с собакой. Ближе к концу съёмок случилось ЧП: пошёл снег. Группе пришлось доснимать последние натурные эпизоды в Азербайджане.
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