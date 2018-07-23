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Кустурица: кинотеатры уйдут в прошлое
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Кустурица: кинотеатры уйдут в прошлое 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Сербский режиссер Эмир Кустурица уверен, что кинотеатры как форма развлечения в будущем станут неактуальными.
В беседе с ТАСС Кустурица сказал, что кинематограф подстроится под новые нужды зрителей. «Мне кажется, что существующие кинотеатры в городах уйдут в прошлое, их заменят телесериалы, которые смотрят дома», — поделился размышлениями режиссер.
При этом Эмир Кустурица не сомневается, что традиционные направления и жанры кино сохранятся. «Будет и фантасмагория, и реализм, но изменится форма просмотра», — считает он.
Эмир Кустурица — автор фильмов «Аризонская мечта», «Андеграунд», «Черная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо» и т. д.
Ранее Кустурица заявлял о желании экранизировать роман Михаила Лермонтова «Герой нашего времени» и снять кино по произведению Чингиза Айтматова.
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