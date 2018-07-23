Шукшинские дни на Алтае. Полная программа Шукшинского кинофестиваля 2018

В этом году расширилась не только программа фестиваля, но и география его проведения — фестиваль охватил 15 территорий края. Финальные мероприятия по традиции пройдут на родине талантливого писателя и артиста, в селе Сростки.

23 июля

Кинотеатр «Премьера» (ул. Крупской, 97)

• С 10.00 до 14.00 в кинотеатре состоится показ кинофильмов-победителей Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.

• С 14.00 до 18.00 зрителям представят ретроспективу кинофильмов, посвященную 80-летию народного артиста России Алексея Петренко

• С 18.00 до 20.00 состоится внеконкурсный показ кинофильма А. Аскарова «Из Уфы с любовью».

24 июля

• В 13.00 в краевой столице у памятника В. М. Шукшину состоится открытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае».

Кинотеатр «Премьера»

• С 11.00 до 23.00 в кинотеатре покажут кинофильмы, ставшие победителями Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.

Кинотеатр «Пионер» (пр. Ленина, 102в)

• С 14.00 до 21.00 состоится конкурсный показ полнометражных игровых кинофильмов.

Театр драмы В. М. Шукшина (ул. Молодёжная, 15)

• В 18.00 на площади перед театром развернётся выставка, посвящённая 20-летию Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Гости фестиваля — известные писатели, режиссёры и актёры, пройдут по красной дорожке к театру, где в 18.30 состоится торжественная церемония открытия ХХ Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.

25 июля

Парк спорта им. А. Смертина (ул. Энтузиастов, 12в)

• С 10.00 до 13.00 пройдёт алтайский этап Всероссийского питчинга сценарных проектов молодых кинематографистов.

• С 14.00 до 18.00 в конференц-зале гостиницы «Олимп» состоятся образовательные мастер-классы.

• С 19.00 до 22.00 в парке пройдёт показ конкурсной программы короткометражного кино «Ночь короткого метра» с участием заслуженного артиста Республики Алтай и Республики Тыва А. В. Мамадакова.

Кинотеатр «Пионер»

• С 10.00 до 22.00 состоится конкурсный показ полнометражных игровых кинофильмов.

ГМИЛИКА (ул. Л. Толстого, 2)

• В 15.00 пройдёт творческая встреча с председателем жюри Шукшинского кинофестиваля, киноведом, доктором искусствоведения В. И. Фоминым.

АГИК (пр. Ленина, 66)

• В 17.00 состоится творческая встреча с Президентом Всероссийского Шукшинского кинофестиваля, народным артистом России В. И. Мережко.

• В 19.00 пройдёт творческая встреча с членом жюри Шукшинского кинофестиваля, писателем и драматургом А. Я. Ининым.

Кинотеатр «FORMULA» (ул. Балтийская 16)

• В 19.00 состоится творческая встреча с актрисой Н. В. Громушкиной.

Кинотеатр «Премьера»

• С 19.00 до 22.00 в кинотеатре состоится показ кинофильмов-победителей Всероссийского Шукшинского кинофестиваля.

26 июля

• В течение дня пройдёт конкурсный показ полнометражных игровых фильмов в барнаульском кинотеатре «Премьера», кинотеатрах и киноконцертных залах в городах Камень-на-Оби и Змеиногорск, в селах Поспелиха, Кулунда и Благовещенка.

Парк спорта им. А. Смертина

• С 19.00 до 22.00 в парке пройдёт показ конкурсной программы короткометражного кино «Ночь короткого метра».

Санаторий «Россия» (г. Белокуриха, ул. Славского, 34)

• В 19.30 в Киноконцертном зале состоится творческая встреча с членом жюри Всероссийского Шукшинского кинофестиваля, писателем, драматургом, сценаристом, актером А. Я. Ининым.

• В 20.00 творческая встреча пройдёт с Президентом Всероссийского Шукшинского кинофестиваля, народным артистом России В. И. Мережко.

27 июля

• В течение дня состоится конкурсный показ полнометражных игровых фильмов в барнаульском кинотеатре «Премьера», кинотеатрах и киноконцертных залах в городах Камень-на-Оби и Змеиногорск, в селах Поспелиха, Кулунда и Благовещенка.

• В течение дня состоится конкурсный показ короткометражных фильмов в барнаульском кинотеатре «FORMULA», кинотеатрах и киноконцертных залах города Бийск, в селах Сростки и Быстрый Исток.

Санаторий «Россия» (г. Белокуриха, ул. Славского, 34)

• В 20.00 покажут внеконкурсный фильм «Аниматоры» с участием продюсера А. Г. Чижикова.

28 июля

Село Сростки

• С 10.00 до 14.00 на стадионе пройдёт песенный фестиваль «В гостях у Шукшина».

• В 10.00 на ул. Советская и ул. Братьев Ореховых пройдут народные гуляния «Правда Шукшина».

• В 10.00 на «Зелёной сцене» главной усадьбы музея-заповедника В. М. Шукшина (ул. Советская, 86) начнётся фестиваль «Характеры». В рамках фестиваля пройдут конкурсные программы в номинациях «Художественное чтение» и «Искусство публичного выступления». В 11.00 в главном здании музея откроется выставка, посвящённая Л. Н. Федосеевой-Шукшиной. В 12.00 в усадьбе музея откроется выставка «Шукшинский Алтай».

• В 12.00 в Мемориальной библиотеке В. М. Шукшина (ул. Пионерская, 37) пройдёт творческая встреча с писателями.

Сростенский Дом культуры (ул. Советская, 104)

• С 12.00 до 14.00 пройдёт творческая встреча с режиссерами-участниками конкурсной программы короткометражных фильмов.

гора Пикет

• В 12.00 состоится открытие выставки народных ремесленников. В 14.00 на горе Пикет раскинется фотовыставка «С высоты шукшинского Пикета».

• В 16.00 участников фестиваля приглашают на художественно-публицистическую программу «От Шукшина к Шукшину». Закроет ХX Всероссийский Шукшинский кинофестиваль концерт певицы Пелагеи.