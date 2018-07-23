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Как живут голливудские династии
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Как живут голливудские династии 

Рамблер 7 часов назад
Творческие люди вырастают, как правило в творческих семьях. Существуют целые династии актёров, представители которых отметились в знаковых фильмах прошлого и нынешнего веков.
1. Френсис Форд Коппола, София Коппола, Николас Кейдж. Режиссёр Френсис Форд Коппола снял множество популярных лент, а его «Крёстный отец» неоднократно называли лучшим фильмом кинематографа. Его дочь София начинала как актриса, но стала режиссёром, в её активе «Оскар» за картину «Трудности перевода». А вот племянник Френсиса Николас Ким Коппола в своё время взял себе псевдоним, чтобы его не ассоциировали со знаменитым родственником, и стал актёром Николасом Кейджем.
2. Уилл Смит, Джейден Смит. Актер и певец Уилл Смит стал звездой международного масштаба в конце прошлого века, снявшись в «Людях в чёрном» и «Дне независимости». Уже в новом веке он приобщил к съёмкам своего сына Джейдена, но успехи парня пока куда скромнее, чем его отца.
3. Мартин Шин, Чарли Шин, Эмилио Эстевес. Мартин Шин стал известным после драмы «Апокалипсис сегодня». Его сын Эмилио Эстевес был любимцем публики и продюсеров в 80-90-ых годах, но сейчас он мало снимается. Зато другой сын Мартина, Карлос Ирвин Эстевес, взявший псевдоним Чарли Шин, проснулся знаменитым после ленты «Взвод» и был настоящей звездой конца 20-начала 21 века. К сожалению, в последние годы Чарли чаще поражает публику не новыми ролями, а скандалами.
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