Как живут голливудские династии

Творческие люди вырастают, как правило в творческих семьях. Существуют целые династии актёров, представители которых отметились в знаковых фильмах прошлого и нынешнего веков.

1. Френсис Форд Коппола, София Коппола, Николас Кейдж . Режиссёр Френсис Форд Коппола снял множество популярных лент, а его «Крёстный отец» неоднократно называли лучшим фильмом кинематографа. Его дочь София начинала как актриса, но стала режиссёром, в её активе «Оскар» за картину «Трудности перевода». А вот племянник Френсиса Николас Ким Коппола в своё время взял себе псевдоним, чтобы его не ассоциировали со знаменитым родственником, и стал актёром Николасом Кейджем.

2. Уилл Смит Джейден Смит . Актер и певец Уилл Смит стал звездой международного масштаба в конце прошлого века, снявшись в «Людях в чёрном» и «Дне независимости». Уже в новом веке он приобщил к съёмкам своего сына Джейдена, но успехи парня пока куда скромнее, чем его отца.