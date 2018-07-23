На Президентский грант хабаровские любители снимут кино на троих

В Хабаровске дан старт второму Дальневосточному фестивалю игрового любительского кино «Точка возврата». Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили организаторы проекта.

С понедельника, 23 июля, на сайте и страничках проекта «Точка возврата» в соцсетях начался актёрский кастинг для желающих принять участие в «Кинолагере». В этом году он пройдёт на двух площадках: с 8 по 9 сентября в районе имени Лазо Хабаровского края, с 15 по 16 сентября в этнографическом комплексе «Изумрудная долина» под Уссурийском. Там из участников конкурса методом случайного отбора сформируют съёмочные бригады и за два дня самодеятельным режиссёрам, операторам, ассистентам, звукорежиссёрам предстоит снять короткометражку. При этом по условиям конкурса в фильме должно быть задействовано не больше трёх актёров.

Сценарии для будущих фильмов авторам предстоит написать заранее. Для этого сценаристов-любителей ждут в конце июля в молодёжном ресурсном центре по адресу Хабаровск, ул. Дзержинского, 46а. Чтобы попасть на сценарную мастерскую, надо первым делом прислать заявку на адрес tovodv@gmail.com c пометкой «Сценарная мастерская».

— Мы сначала 28 июля разберём азы, которые позволят нам рассказывать киноисторию киноязыком — эдакий краткий теоретический курс с промежуточными заданиями, — рассказал главный редактор фестиваля Роман Овсейчук. — А затем, 29-го соберёмся здесь, и, получив, задания накануне, будем писать сценарии. Почему мы не будем писать дома? Потому что опыт показывает, что в противном случае готового сценария приходиться ждать очень долго, а иногда можно и вовсе не дождаться. А тут люди общаются, рассказывают свои истории, и в итоге рождается контент.

Как отметил Роман Овсейчук, провести второй дальневосточный фестиваль любительских короткометражек удалось благодаря поддержке главы государства. Как уже писало агентство, на его проведение Фондом Президентских грантов выделено 2 миллиона рублей, и около 700 тысяч рублей поступило из иных источников. В этом году мероприятие состоится уже четвертый раз, при этом второй раз — в статусе регионального.

— В прошлом году за первое место был предусмотрен приз в 100 тысяч рублей, — отметил Роман Овсейчук. — Но нам посоветовали пересмотреть выплаты. Ведь речь идёт о любительском, а не о коммерческом кино. Люди его снимать должны от души. Думаю, над призовым фондом в этом году мы ещё подумаем.

В этом году для удобства проведения фестиваля ДФО будет разделён на три пояса — Амурский (в его состав войдет Хабаровский край), Полярный (Якутия, Колыма и Чукотка) и Тихоокеанский (Приморье, Сахалинская область и Камчатка). В конкурсной программе примут участие до пяти фильмов от каждого пояса. Кроме основной программы, состоится и «лагерный» этап, в котором будут участвовать фильмы, снятые за два дня при выезде в кинолагерь.

— Я уже дважды принимал участие в кинофестивале «Точка возврата». Снимали вместе с друзьями на что придётся. Даже на сотовый телефон. Сюжеты брали из жизни Хабаровска, Дальнего Востока. Первый фильм посвятили криминалу — лихим 90-м. Второй фильм о контрабанде икры сняли буквально за два дня. Сроки поджимали. Сам я по образованию связист, работаю на железной дороге. Но в душе я чувствую себя режиссёром, потому и участвую в этом конкурсе, — объяснил участник проекта, хабаровчанин Никита Почтар.

В прошлом году главная награда дальневосточного фестиваля любительского кино «Точка возврата» уехала в Якутию. В этот раз режиссёр фильма-победителя «Чоочук» Любовь Борисова не стала выставлять свою короткометражку, так как сейчас занята съёмкой полноценного фильма.