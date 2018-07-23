Опять шутит: Райан Рейнольдс прокомментировал отношения с Блейк Лайвли

Мы просто обожаем эту парочку. Во-первых, они ну очень милые, а во-вторых, у обоих потрясающее чувство юмора!

Так, на днях Райан (41) появился на фестивале Comic-Con в Сан-Диего, где решил пошутить на тему отношений со своей женой Блейк (30): «Моя жена сейчас снимается за границей, поэтому у меня было много времени, чтобы притвориться, что я хорошо слежу за детьми. Возможно, пока мы разговариваем, она подает документы на развод», — заявил Рейнольдс. Ждем ответа Лайвли!

Напомним, Блейк и Райан познакомились на съёмках фильма «Зелёный фонарь» в 2010 году, но встречаться начали год спустя. В 2012-м они сыграли тайную свадьбу, а сейчас воспитывают двоих дочерей.

https://www.youtube.com/watch?v=_e-GMpcK0g8

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