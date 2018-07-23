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Опять шутит: Райан Рейнольдс прокомментировал отношения с Блейк Лайвли
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Опять шутит: Райан Рейнольдс прокомментировал отношения с Блейк Лайвли 

Peopletalk 7 часов назад
Фото: Peopletalk
Мы просто обожаем эту парочку. Во-первых, они ну очень милые, а во-вторых, у обоих потрясающее чувство юмора!
Так, на днях Райан (41) появился на фестивале Comic-Con в Сан-Диего, где решил пошутить на тему отношений со своей женой Блейк (30): «Моя жена сейчас снимается за границей, поэтому у меня было много времени, чтобы притвориться, что я хорошо слежу за детьми. Возможно, пока мы разговариваем, она подает документы на развод», — заявил Рейнольдс. Ждем ответа Лайвли!
Напомним, Блейк и Райан познакомились на съёмках фильма «Зелёный фонарь» в 2010 году, но встречаться начали год спустя. В 2012-м они сыграли тайную свадьбу, а сейчас воспитывают двоих дочерей.
https://www.youtube.com/watch?v=_e-GMpcK0g8
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/opyat-shutit-rajan-rejnolds-prokommentiroval-otnosheniya-s-blejk-lajvli/
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