Жители края голосуют за фильмы, которые бесплатно покажут в «Ночь кино»? 

К всероссийской акции Алтайский край вновь присоединится 25 августа.
В настоящее время открыто голосование за фильмы, которые бесплатно покажут в рамках акции. Проголосовать разрешается за любое количество кинолент. Свой выбор нужно сделать до 1 августа. В списке голосования представлено 26 фильмов 2017-2018 годов выпуска. В их числе «Собибор» Константина Хабенского, «Большой» Валерия Тодоровского, «Тренер» Данилы Козловского и другие. Кроме того, проголосовать можно и за полнометражные мультфильмы: «Смешарики. Дежавю», «Фиксики. Большой секрет», «Два хвоста» и другие.
Выбранные произведения бесплатно покажут в регионах 25 августа. В Барнауле «Ночь кино» наряду с кинотеатрами пройдёт на открытой площадке спорт-парка Алексея Смертина.
Организаторы всероссийской акции «Ночь кино» — Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».