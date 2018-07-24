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Лекция о кино пройдет в музее «Гараж»
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Лекция о кино пройдет в музее «Гараж» 

Управа района Якиманка 55 минут назад
Фото: Управа района Якиманка
В Музее современного искусства «Гараж» 25 июля организуют лекцию «Экран как конструктор Дистопии: из Альфавиля на Манхэттен с пересадкой в Мариенбаде».
Участникам предлагают обсудить фильмы режиссера Микеланджело Антониони, в частности архитектуру в его картинах. Кроме того, присутствующие поговорят об итальянском городе Равенна и о том, как его пейзажи используются в кинолентах.
Лекцию проведет сценарист и киновед Всеволод Коршунов, отметили на официальном сайте музея.
Желающих ждут к 19:30. Вход свободный по предварительной регистрации.
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