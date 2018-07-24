Режиссер «Шазама» подтвердил наличие в трейлере отсылки к «Хранителям»

Режиссер фильма «Шазам» Дэвид Ф. Сандберг у себя в твиттере подтвердил наличие в нем отсылки к картине «Хранители».

Поклонники разглядели намек на «Хранителей» в трейлере «Шазама», представленном на фестивале комиксов и поп-культуры Comic-Con в Сан-Диего. Один из фанатов спросил в твиттере, не является ли усыпанный желтыми смайликами стол одного из главных героев так называемой «пасхалкой», на что Сандберг ответил кратко: «Конечно».

Также режиссер поделился фотографией того же стола, снятого крупным планом.

Фильм о Шазаме — супергерое комиксов DC — выйдет в российский прокат 4 апреля 2019 года.

Ранее сообщалось, что сериал HBO «Хранители» не будет экранизацией оригинального комикса.