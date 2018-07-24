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Режиссер «Шазама» подтвердил наличие в трейлере отсылки к «Хранителям»
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Режиссер «Шазама» подтвердил наличие в трейлере отсылки к «Хранителям» 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Fancy Journal
Режиссер фильма «Шазам» Дэвид Ф. Сандберг у себя в твиттере подтвердил наличие в нем отсылки к картине «Хранители».
Поклонники разглядели намек на «Хранителей» в трейлере «Шазама», представленном на фестивале комиксов и поп-культуры Comic-Con в Сан-Диего. Один из фанатов спросил в твиттере, не является ли усыпанный желтыми смайликами стол одного из главных героев так называемой «пасхалкой», на что Сандберг ответил кратко: «Конечно».
Также режиссер поделился фотографией того же стола, снятого крупным планом.
Фильм о Шазаме — супергерое комиксов DC — выйдет в российский прокат 4 апреля 2019 года.
Ранее сообщалось, что сериал HBO «Хранители» не будет экранизацией оригинального комикса.
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