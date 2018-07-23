В сети появился первый трейлер «Шазама» 

Warner Bros. Pictures выложили в сети первый трейлер фильма про очередного супергероя DC Шазама. На большие экраны картина выйдет 4 апреля 2019 года.
Фильм от режиссера «Проклятия Аннабель» Дэвида Ф. Сандберга расскажет историю подростка Билли Бэтсона, который после знакомства с 3000-летним волшебником может превращаться во взрослого супергероя, произнеся одно магическое слово.
Главные роли исполняют Закари Ливай, Эшер Энджел и Джек Дилан Грейзер. Также в актерский состав вошли Марк Стронг, Росс Батлер, Адам Броди, Мишель Борт, Джимон Хонсу, Грэйс Фултон и Д. Дж. Котрона.
Сценарий написали Генри Гайден и Даррен Лемке, а продюсерами фильма выступают Майкл Юинг, Хирам Гарсиа и Майкл Э. Услан.