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Константин Хабенский о Нижнем Новгороде: «Город не узнать!»
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Константин Хабенский о Нижнем Новгороде: «Город не узнать!» 

Vgoroden.ru 6 часов назад
Фото: Vgoroden.ru
Константин Хабенский представил свой фильм «Собибор» нижегородцам в рамках II кинофестиваля «Горькийfest». Показ военной драмы 2018 года состоялся в летнем кинотеатре на Нижне-Волжской набережной 22 июля. Перед началом сеанса режиссер и исполнитель главной роли поприветствовал горожан и поделился своими впечатлениями о Нижнем Новгороде.
Город не узнать! Когда мы снимали здесь сериал «Метод», он был совсем другим. Мне кажется, что Нижний расцвел, с чем я и вас, и себя поздравляю, — отметил Хабенский.
Кроме этого режиссер рассказал нижегородцам о своем фильме: об идее создания, о сюжете и о том, что он хотел донести до зрителя.
Я хочу сказать, что для меня особая честь, удовольствие и ответственность представить вам свою первую работу в качестве режиссера, на этом замечательном фестивале. Я, также как и многие из вас, не так давно узнал, что такое «Собибор», что там происходило. В середине прошлого века были предприняты серьезные шаги для того, чтобы скрыть и вырвать эту страничку из истории. Но пока жива людская память, подобные истории будут с нами, будут рассказываться, а герои и подвиги не будут забыты, — поделился Константин Хабенский.
Кстати, на мероприятии присутствовал и мэр города Владимир Панов. Он поблагодарил Константина Хабенского за личный визит на внеконкурсный показ драмы и отметил, что идея создания открытой площадки в рамках кинофестиваля оказалась крайне удачной.
Напомним, начинающие нижегородские режиссеры узнали, как снять кино с минимальным бюджетом.
Ранее мы публиковали карту, на которой вы можете узнать, где, куда и когда сходить в рамках фестиваля «Горькийfest».
Фото: автора
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