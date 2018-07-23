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Создатель фильма о Маяковском вернул Фонду кино долг в 20 млн рублей
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Создатель фильма о Маяковском вернул Фонду кино долг в 20 млн рублей 

ТАСС 6 часов назад
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Создатель фильма «ВМаяковский» Александр Шейн вернул Фонду кино предоставленные бюджетные средства на съёмки картины, погасив долг в 20 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе фонда.
"Фонд кино выделял на производство фильма «ВМаяковский» 20 млн рублей на условиях возврата, — отметила собеседница агентства. — Сейчас все деньги возвращены. Фонд кино рад, что этот сложный и интересный с художественной точки зрения проект состоялся, а продюсеры сумели выполнить свои обязательства".
Также в финансировании картины участвовало Министерство культуры РФ.
Главные роли в фильме сыграли Юрий Колокольников, Чулпан Хаматова, Людмила Максакова, Евгений Миронов, Михаил Ефремов и другие.
Как сообщалось ранее, столичная полиция возбудила уголовное дело о хищении средств, которые выделял Фонд кино на съемки фильма «ВМаяковский». Картина была снята и вышла в прокат осенью 2017 года, однако ее создатели вовремя не вернули средства Фонду кино.
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