Создатель фильма о Маяковском вернул Фонду кино долг в 20 млн рублей

МОСКВА, 23 июля. / ТАСС /. Создатель фильма «ВМаяковский» Александр Шейн вернул Фонду кино предоставленные бюджетные средства на съёмки картины, погасив долг в 20 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе фонда.

"Фонд кино выделял на производство фильма «ВМаяковский» 20 млн рублей на условиях возврата, — отметила собеседница агентства. — Сейчас все деньги возвращены. Фонд кино рад, что этот сложный и интересный с художественной точки зрения проект состоялся, а продюсеры сумели выполнить свои обязательства".

Как сообщалось ранее, столичная полиция возбудила уголовное дело о хищении средств, которые выделял Фонд кино на съемки фильма «ВМаяковский». Картина была снята и вышла в прокат осенью 2017 года, однако ее создатели вовремя не вернули средства Фонду кино.