Наталья Варлей спела с поклонниками в Георгиевске

Кинофестиваль «Хрустальный источник» в Георгиевске открыла Наталья Варлей , сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.

Советская актриса приехала на КМВ, чтобы показать зрителям «Кавказскую пленницу» и рассказать историю создания фильма. Горожане и туристы собрались на главной площади 22 июля, побеседовали с Натальей Варлей и вместе с ней спели «Песню про медведей». Поклонники вручили звезде советского кино огромный букет цветов.

Напомним, фестиваль «Хрустальный источник» продлится до 28 июля. Он проходит в пяти городах Кавказских Минеральных Вод: Ессентуках, Кисловодске, Пятигорске, Железноводске и Георгиевске. Открытие фестиваля в Ессентуках вызвало бурные обсуждения в социальных сетях, потому что горожане разобрали декорации на сувениры.

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