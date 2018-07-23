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Наталья Варлей спела с поклонниками в Георгиевске
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Наталья Варлей спела с поклонниками в Георгиевске 

АиФ Ставрополье 6 часов назад
Фото: АиФ Ставрополье
Кинофестиваль «Хрустальный источник» в Георгиевске открыла Наталья Варлей, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе горадминистрации.
Советская актриса приехала на КМВ, чтобы показать зрителям «Кавказскую пленницу» и рассказать историю создания фильма. Горожане и туристы собрались на главной площади 22 июля, побеседовали с Натальей Варлей и вместе с ней спели «Песню про медведей». Поклонники вручили звезде советского кино огромный букет цветов.
Напомним, фестиваль «Хрустальный источник» продлится до 28 июля. Он проходит в пяти городах Кавказских Минеральных Вод: Ессентуках, Кисловодске, Пятигорске, Железноводске и Георгиевске. Открытие фестиваля в Ессентуках вызвало бурные обсуждения в социальных сетях, потому что горожане разобрали декорации на сувениры.
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