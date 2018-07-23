Продолжения, которые так и не вышли

Создатели голливудских лент ориентируются на требования публики. Если какая-то картина заинтересовала зрителей и стала популярной, сейчас же начинается работа над подобными проектами и продолжениями. Но иногда даже после старта съёмок по какой-то причине работа приостанавливается, а фанаты разочаровано откладывают запланированную встречу с героями. Эти ленты студии анонсировали, но закрыли, заставив киноманов сожалеть.

1. «Война миров Z-2». Первый фильм про зомби-апокалипсис собрал неплохую кассу, да и Брэд Питт был в роли спасителя мира был неплох, хотя от книги, по которой и был снят боевик, он заметно отличался. Из-за необходимости пересъёмок бюджет был сильно превышен, поэтому прибыль с трудом покрыла затраты. Продолжение фильма было анонсировано, но начало съёмок постоянно откладывалось, а сейчас, похоже, о «Войне миров Z-2» и вовсе забыли.

2. «Терминатор: Генезис-2». По мнению поклонников, «Терминатор: Генезис» был несколько сырым, и этим разочаровал зрителей. Несмотря на присутствие в картине вечно молодого Шварценеггера, лента не окупилась в прокате. Студия планировала снять несколько частей «Генезиса», но из-за провала уже первой части отказалась от этих намерений.

3. «Фантастическая четвёрка-2». Изначально «Фантастическая четвёрка» вызывала сомнения, в неё мало кто верил, и из-за финансовых проблем студия Marvel распродала персонажей коллегам. Так, Человек-Паук достался Sony, а «Люди Икс» отошли студии Fox. Sony перезапустила историю про фантастическую четвёрку в 2015 году, но это было полным разочарованием: лента получила рекордно низкие оценки.