10 лучших комедий 2018 года

Подсчитываем, что хорошего принесло нам первое полугодие 2018-го в жанре кинокомедий.

Дэдпул 2

У чокнутого Дэдпула появился новый враг — мощный полукиборг Кейбл. В одиночку одолеть его не получается, но неунывающий болтун настроен решительно — для битвы он собирает команду очень странных супергероев.

О чем говорят мужчины. Продолжение

С тех пор, как друзья ездили в Одессу, прошло уже восемь лет, и вот они решили снова вырваться куда-нибудь все вместе — например, в Питер. Сначала, конечно же, сели на Сапсан, но по пути отстали и перебазировались в плацкарт. Шутят о нашей жизни герои просто очередями, так что придется пересматривать комедию дважды, чтобы наверстать то, что пропускаешь, пока смеешься.

Ночные игры

Макс, Энни и их друзья любят разные квесты. Однажды брат Макса предлагает сыграть в новую игру, и его тут же похищают. Компания думает, что это и есть квест, и с готовностью бросается на поиски друга.

Я худею

Парень бросает Аню, потому что она слишком много ест и от этого не очень стильно смотрится. Девушка сначала заедает горе едой, но потом поддается на уговоры товарища по клубу обжор и начинает работать над своим телом. Только в нем ли на самом деле проблема?

Красотка на всю голову

Рене, как все полноватые одинокие леди, мечтает похорошеть. Ради этого она записывается в спортзал, где с непривычки падает с велотренажера, ударяется головой и — с тех пор считает, что она стройная красотка. И тут оказывается, что этого вполне достаточно, чтобы стать привлекательной.

Сердцеед

Капитан Невиль отправляется на войну, дома остается его возлюбленная Полин. Он обещает писать, но за все время от него не приходит ни строчки. Так что ее решительная сестра Элизабет сочиняет письма сама, придумывая капитану героические приключения и влюбляя в него еще больше не только свою сестру, но и весь город. В конце концов она понимает, что долго это продолжаться не может, и убивает своего героя, а тот однажды возвращается живым, невредимым и готовым пользоваться той славой, которую ему насочиняла Элизабет.

От семьи не убежишь

Странноватые, но успешные парижские дизайнеры Валентин и Констанция стоят на пороге великих свершений, когда в город заявляется семья Валентина. Они довольно сильно травмируют чувство прекрасного у утонченной публики, но, что еще важнее, в результате общения с близкими герой стукается головой, и сознание его откатывается в семнадцатилетний возраст.

Опасный бизнес

Гарольд, обычный сотрудник фармацевтической компании, едет в командировку в Мексику. Там у его сногсшибательной начальницы свои «медицинские» интересы. В какой-то момент Гарольду кажется удачной идея инсценировать свое похищение и потребовать у родной фирмы выкуп. Оказалось, что самая слабая часть плана — расчет на гуманность начальства.

Ты водишь!

На протяжении 30 лет в течение каждого мая пятеро друзей играют в салочки. Правила просты — догнать, хлопнуть по плечу и сообщить «Ты водишь». Осалить могут в любой момент — хоть в ресторане, хоть в душе. Терять бдительность нельзя. За эти годы водили уже все, кроме одного. И у него в этот месяц свадьба.

Книжный клуб

В руки утонченных интеллектуалок из книжного клуба попадает эротический роман и переворачивает их мировоззрение.