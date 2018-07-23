Премьера на Первом! «Алхимик»

Вечером в понедельник, 23 июля, в 21:35 нас ждет премьера захватывающего фильма Александра Муратова по сценарию Алексея Тимма.

Профессор Александр Невельский, занимаясь алхимией, получает так называемый «Эликсир Фауста», позволяющий людям бесконечно продлевать свою жизнь. Английский разведчик Освальд Рейнер убивает Невельского и похищает все его записи и флакон с эликсиром. Но у Рейнера была любовница, горничная из гостиницы «Астория», и она тоже была не промах — увела драгоценный флакон у любимого, и глазом не моргнула.

А вот и наше время. Ну, почти наше: в 1983 году умирает сын профессора — Сергей Невельский, перед кончиной рассказав своему сыну Андрею про открытие деда. Одновременно к Андрею наведывается Марк Терентьев, сын той самой горничной из «Астории». Марку 65 лет. После ранений на войне Марк испробовал на себе целебную силу эликсира и теперь, чтобы не умереть, срочно нуждается в его новой порции.

В это мистическое дело постепенно вовлекаются все новые участники. С одной стороны, это сотрудники КГБ, которым эликсир нужен, чтобы спасти смертельно больного Андропова, с другой стороны, Рейнер и его подручные масоны в России, с третьей — рыцарь-одиночка Марк Терентьев, и, наконец, сам наследник династии алхимиков — Андрей Невельский, который мечтает просто заниматься научной деятельностью. Обнаружив спрятанный отцом флакон Эликсира Фауста, Андрей делится частью его с Марком и на деле убеждается, насколько эффективно действует вещество… Один за другим гибнут в тайных жестоких столкновениях люди. Чудо-вещество несет за собой проклятие?

— «Алхимик» — фильм режиссера Александра Муратова и сценариста Алексея Тимма. После «Девяти неизвестных» «Алхимик» — это вторая работа режиссера на мистическую тему. Основная идея фильма — разговор о бессмертии и смысле жизни, — рассказывает продюсер картины Анатолий Чижиков . _ Ведь если человек не нашел своего призвания, то долгие годы жизни не принесут человеку счастья. В фильме, действие которого развивается в 1916 году, в начале 80-х и в наше время — четыре поколения алхимиков Невельских. Старший Александр Невельский в исполнении Владимира Коренева , его сын Сергей Невельский ( Игорь Ясулович ), внук Андрей (Игорь Петренко) и правнук Иван (Павел Баршак).

— Артем Ткаченко исполнил роль Марка Терентьева, внебрачного сына Освальда Райнера. Все трюки, по словам режиссера, актер выполнял сам, и даже научился сам играть на скрипке.

— В динамичном «Алхимике» герой Виктора Ракова стреляет, дерется, залезает с улицы на балкон третьего этажа. «В одной из драк меня бьют бутылкой по голове. Использовалась, конечно, не стеклянная, а сахарная бутылка. Но все равно она оказалась тяжеловатой — в результате у меня произошло легкое сотрясение мозга. Зато этот дубль вошел в картину. К счастью, съемки не прерывались: травма оказалась не до такой степени серьезной. Мы сняли эпизод, и я уехал в Москву отлеживаться», — вспоминает актер.