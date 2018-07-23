Тольяттинские дети будут участвовать в создании мультфильмов на краеведческие темы

Это уже не первый успех музея в упомянутом конкурсе. В 2012–2013 гг. при поддержке Фонда Михаила Прохорова музей работал над проектом «Открытая книга» — здесь создавали электронные копии редких изданий.

Нынешний проект предполагает разработку культурно-образовательной программы на основе материалов музея из фонда редкой книги. Эта работа начнется в сентябре. А осуществление проекта — следующей зимой.

В чем его суть? Родители с детьми пяти — семи лет будут приходить (скорее всего, раз в месяц) на занятия в музей. В залах с экспозициями их познакомят с историей города, с легендами и этнографическими особенностями Волжского края. Здесь же посетители познакомятся с фрагментами редких книг из музейного фонда. Всего планируется провести шесть занятий. Например, об истории создания Ставрополя, о строительстве ГЭС и Волжского автозавода, о природе и об этнографических особенностях края.

После каждой беседы малыши и их родители переместятся в детскую комнату. И здесь вместе с музейными педагогами будут создавать коротенькие (минуты по полторы) анимационные фильмы на краеведческие темы.

"Сценарий и рисунки будут приготовлены нами заранее, — поясняет научный сотрудник музея, автор и руководитель проекта Наталья Семенчева. — А дети будут разукрашивать картинки, вырезать их, расставлять по местам. Снимать фильмы на фотоаппарат со штативом будут музейные педагоги. А потом все вместе мы будем монтировать их".

Каждое занятие продлится часа полтора.

Созданные мультфильмы вышлют участникам проекта по электронной почте, их можно будет увидеть в социальных сетях. А кроме того, эти фильмы покажут на фестивале, который проведет краеведческий музей. Итоговым событием проекта станет городской конкурс мультипликационных короткометражек «МУЛЬТИ-варка».

Кстати, еще одним тольяттинским проектом, одержавшим победу в упомянутом всероссийском конкурсе, стали «Книжные истории». Этот проект представили «Библиотеки Тольятти» в содружестве с краеведческим музеем.