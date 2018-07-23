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Вышел трейлер новой романтической комедии с Дженнифер Лопес
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Вышел трейлер новой романтической комедии с Дженнифер Лопес 

Fancy Journal 5 часов назад
Фото: Fancy Journal
В Сети появился трейлер новой комедии «Начни сначала» американского режиссера Питера Сигала, известного по фильмам «Напряги извилины», «50 первых поцелуев» и «Управление гневом». Главную роль в ромкоме сыграла певица и актриса Дженнифер Лопес. В съемках также приняли участие Ванесса Хадженс, Майло Вентимилья, Фредди Строма и Аннали Эшфорд.
В центре сюжета — приключения сотрудницы супермаркета Майи, в 40 лет решившей полностью изменить свою жизнь и начать все с чистого листа. Уволившись и не имея диплома о высшем образовании, она чудом, а точнее с помощью небольших уловок своих друзей, получает работу в крупной корпорации на Мэдисон Авеню. Теперь ей предстоит доказать себе и окружающим, что корочка об окончании престижного университета ничего не значит.
Мировая премьера «Начни сначала» назначена на 21 ноября 2018 года. На следующий день лента появится в расписании российских кинотеатров.
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