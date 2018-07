Сыгравший в «Стражах Галактики» Крис Пратт отреагировал на увольнение режиссера цитатой из Библии

Ранее стало известно, что кинокомпания Disney уволила Джемса Ганна за старые шутки в соцсети на острые темы.

На увольнение режиссера двух фильмов «Стражи Галактики» Джеймса Ганна отреагировал актер Крис Пратт , сыгравший главную роль в картинах.

— «Возлюбленные братья, всегда стремитесь больше слушать, чем говорить, и не поддавайтесь гневу с легкостью». Послание Иакова 1:19, — написал Крис Пратт в социальной сети Twitter.

“Understand this, my dear brothers and sisters. Let every person be quick to listen, slow to speak, slow to anger. ” JAMES 1:19 — chris pratt (@prattprattpratt) 22 июля 2018 г.

Цитатой из Библии актер попытался вступиться за режиссера. Ранее стало известно, что кинокомпания Disney уволила Джемса Ганна после того, как в Сети были обнаружены его старые сообщения, написанные в период с 2008 по 2011 годы, в которых он шутил про СПИД, педофилию и на другие острые темы (по теме…).