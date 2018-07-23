Фильм «Будьте моим мужем» покажут в Доме Гоголя

В Доме Гоголя 25 июля покажут фильм Аллы Суриковой «Будьте моим мужем» и прочитают лекцию о его создании.

— У этой картины необычная судьба. Актер Андрей Миронов внес значительные изменения в готовый сценарий: он предложил добавить в картину танцевальные и музыкальные номера, — поделились информацией в учреждении.

После просмотра фильма для гостей организуют лекцию, на которой кандидат филологических наук Александр Шамарин расскажет интересные факты о съемочном процессе.

Вход свободный. Начало киносеанса в 15:00 по адресу: Никитский бульвар, дом 7А.