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Фильм «Будьте моим мужем» покажут в Доме Гоголя
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Фильм «Будьте моим мужем» покажут в Доме Гоголя 

Управа района Арбат города Москвы 5 часов назад
Фото: Арбатские Вести
В Доме Гоголя 25 июля покажут фильм Аллы Суриковой «Будьте моим мужем» и прочитают лекцию о его создании.
— У этой картины необычная судьба. Актер Андрей Миронов внес значительные изменения в готовый сценарий: он предложил добавить в картину танцевальные и музыкальные номера, — поделились информацией в учреждении.
После просмотра фильма для гостей организуют лекцию, на которой кандидат филологических наук Александр Шамарин расскажет интересные факты о съемочном процессе.
Вход свободный. Начало киносеанса в 15:00 по адресу: Никитский бульвар, дом 7А.
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