Актеры, у которых поехала крыша

Как известно, именно творческие личности больше других страдают от различных расстройств психики. Все потому, что они очень ранимые и чувствительные.

Эту тенденцию можно наблюдать среди мировых знаменитостей. Это происходит, во-первых, из-за того, что за их жизнью следят миллионы, а во-вторых, из-за того, что слава накладывает определенный груз ответственности, с которым способна справиться не всякая психика.

Итак, истории знаменитостей, которые в последнее время стали удивлять и даже разочаровывать своим поведением даже самых преданных фанатов.

Джейк Ллойд

Кадр из фильма "Звездные войны. Эпизод I: Скрытая угроза"

Американский актер Джек Ллойд сыграл маленького Энакина Скайуокера в первом эпизоде "Звездных войн" в 1999 году. Как и на всех участников звездной саги, на него обрушилась слава, но уже в 2001 году он завершил карьеру актера, объясняя это тем, что роль Энакина разрушила его жизнь.

17 июня 2015 года Джейка Ллойда задержала полиция после продолжительной погони на автомобиле на огромной скорости. Все закончилось аварией, в которой, правда, никто не пострадал. Актеру предъявили превышение скорости, вождение без прав, проезд на красный свет и сопротивление при аресте. Мать актера заявила, что Джейк страдает от шизофрении и отказывается принимать лекарства. Погоня и агрессивное поведение при аресте объясняются именно этим. Кроме того, она сообщила полиции, что Ллойд не раз нападал на нее дома, когда находился в состоянии аффекта из-за своей болезни. Когда актеру поставили диагноз шизофрении, из тюрьмы его перевели в психиатрическую клинику.

Джим Керри

Кадр из фильма "Человек на Луне"

Одним из самых странных периодов в жизни Керри стали съемки в фильме "Человек на Луне", в котором актер сыграл знаменитого комика Энди Кауфмана. По словам очевидцев, Джим настолько вошел в роль, что перестал откликаться на свое имя, и всем окружающим пришлось обращаться к нему "Энди". Актер отказывался выходить из образа даже за пределами съемочной площадки. Возможно, полное погружение в жизнь другого человека — способ Керри уйти от собственной реальности: актер страдал регулярными депрессиями и сидел на медикаментах, которые, к слову сказать, ему не помогали.

Во второй половине нулевых карьера Джима Керри резко пошла на спад, кроме того, его личная жизнь никак не складывалась. В 2015 году его бывшая девушка Катриона Уайт покончила с собой из-за расставания с актером, а ее родственники обвинили Керри во всех смертных грехах. Все это очень плачевно сказалось на психике актера. В недавних интервью актер ударился в странную философию отрицания:

"Я не ставил себе цели нарядиться, меня вообще — нет, и это отличная новость!",

"Джима Кэрри больше нет и, честно говоря, его никогда и не существовало. Я совершенно не тот, кем вы все меня представляете",

"Возмоность исчезнуть очаровывает меня".

Вот несколько высказываний Керри, которые заставляют задуматься о его душевном здоровье!

Стивен Фрай

Известный британский комик всю жизнь честно рассказывал во всех интервью о депрессиях, пристрастию к кокаину и другим наркотикам, а в 2000-х годах он пожаловался всему миру, что страдает биполярным расстройством и даже снял об этом документальный фильм. Картина показывает, что даже при таком психическом недуге можно жить достойно. Фрай даже признается, что ему нравится маниакальная стадия, которая добавляет остроты в его жизнь". Сам факт биполярного расстройства не говорит о том, что у Фрая не все в порядке с головой, однако некоторые его заявления могут насторожить: он рассказывал, как "лечил" депрессии наркотиками и даже пытался покончить с собой.

Морган Фриман

Кадр из фильма "Брюс Всемогущий"

Строго говоря, актер не сошел с ума, просто он постарел и стал распространять теории заговора, одна из которых — о российских атаках на США. Все бы ничего, ведь у людей разные политические взгляды, но мировая звезда Фримен , который никогда прежде не комментировал политическое положение своей страны, вдруг стал транслировать идеи глобальной пропаганды, записав видеообращение к Трампу, всех очень удивил.

А весной 2018 года Моргана Фримена обвинили в сексуальной связи со своей неродной внучкой, которая погибла в 2015 году. А позже еще восемь женщин заявили о его домогательствах.

Шайа Лабаф

Кадр из фильма "Нимфоманка"

Кто бы мог подумать в нулевых, что красавец с необычным именем Шайа Лабаф, звезда "Трансформеров", актер, выросший на наших глазах в фильмах об Индиане Джонсе и Константине, окажется еще тем безумцем и провокатором!

Все началось с того, что его затравили за плагиат комикса Дэниела Клоуза. В результате актер настолько расстроился, что заявился на престижный Берлинский кинофестиваль с бумажным пакетом на голове с надписью "I'm not famous anymore".

Затем он продолжил бойкотировать публичность и, судя по всему, здравый смысл, и на презентации фильма Ларса фон Триера «Нимфоманка» в Берлине, актер немало удивил прессу, ответив на простой вопрос про участие в секс-сценах следующее: "Чайки летят за траулером, потому что думают, что сардины будут падать в море. Спасибо вам большое”.

Вскоре к списку безумств Лабафа добавилась его интерактивная арт-акция “#IAMSORRY” в Лос-анджелесской галерее, которая продлилась продлилась целую неделю и предлагала посетителям сделать с актером все что угодно. Через полгода Шайа обескуражил общественность: оказывается, одна из посетительниц его изнасиловала…